Paul-Schneider-Heim auch künftig erhalten

DORNHOLZHAUSEN - Beim Treffen von Kirchen- und Kommunalvertretern ging es um die Zukunft des Paul-Schneider-Heims im Langgönser Ortsteil Dornholzhausen und damit um eine Freizeiteinrichtung, die zwar vom evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill betrieben wird, aber auch darüber hinaus eine wichtige Funktion in der gesamten Region erfüllt. "Dieses Heim hat für viele Menschen, insbesondere auch in unserer Gemeinde, eine hohe emotionale Bedeutung und einen festen Platz in Dornholzhausen. Daher war und ist es uns ein großes Anliegen, für das Haus eine zukunftsfähige Lösung zum Erhalt mit zu erarbeiten", betonte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch gleich zu Beginn der Begegnung mit Dr. Gerhard Noeske, Mitglied des Kreissynodalvorstands der Kirche und Martin Hanika, dem Vorsitzenden der Langgönser Gemeindevertretung.

Weil das Haus seit Langem ein Zuschussbetrieb ist, steht seine Zukunft aktuell auf dem Prüfstand. Seit dem Sommer 2019 ist die Einrichtung geschlossen. Zuvor hatte das Freizeitheim seit Mitte der 50er Jahre insbesondere Konfirmanden, aber auch Erwachsene beherbergt, auch für Veranstaltungen und Seminare wurde die Einrichtung gerne genutzt. Noch ist offen, wie es zukünftig weitergehen soll. Seit dem 9. Dezember dient das Haus für voraussichtlich einige Monate als Notunterkunft für 90 Kinder aus dem Kindergarten "Kinderhaus" im Ortsteil Lang-Göns, deren Gebäude wegen eines schweren Wasserschadens saniert werden muss.

Alternativ zu einem Verkauf ist seitens des Trägers eine Umgestaltung zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum in der Diskussion. Die Gemeinde Langgöns möchte gerne einen Waldkindergarten in einem Teil des Gebäudes einrichten. Es laufen bereits seit längerem Vorgespräche mit dem kirchlichen Träger. Auch in den Gemeindegremien wird das Thema diskutiert. Hanika warb um eine dauerhafte Kooperation: "Wir bitten Herrn Dr. Noeske ausdrücklich darum, dieses Ansinnen in die Kreissynode der Kirche zu transportieren, zumal es auch um ein sehr nachhaltiges Konzept geht." Die beiden Lokalpolitiker sprachen sich beim Besuch des Freizeitheims und des gesamten vom Hausmeisterehepaar Glaser wunderbar gestalteten und gepflegten Außengeländes, unverkennbar für diese Zusammenarbeit von Kirche und Gemeinde aus.

Zentrales Anliegen ist die Einrichtung eines Naturkindergartens im Erdgeschoss des Gebäudes, der von der Gemeinde Langgöns betrieben werden soll. Gerade die Lage der Einrichtung am Waldrand mit optimaler Anbindung an Wald und Feld sprechen für die zusätzliche Nutzungsform; über den Weiterbetrieb der bestehenden, gut ausgestatteten Küche könne man ebenso noch reden, war man sich unter den Vertretern der Zivilgemeinde einig. Zusätzliche Leistungen von Langgönser Seite könnten auch eine verbesserte Versorgungssituation mit Trinkwasser aus dem Gemeindenetz sowie ein Glasfaseranschluss der außenliegenden Einrichtung durch die Gemeinde sein. Darüber liege nun das gemeinsame Konzept vor.