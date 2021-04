Peggy Engel bleibt Ortsvorsteherin von Oberkleen

Jetzt teilen:

OBERKLEEN - Die neue Ortsvorsteherin von Oberkleen ist die alte: Peggy Engel (CDU) wurde in der konstituierenden Sitzung des Gremiums wiedergewählt. Ihr Stellvertreter ist Gerald R. Dörr (SPD). Schriftführer wurde Lennart Hanika (CDU), seine Stellvertreterin ist Inge Michel (FWG). Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Dem neuen Ortsbeirat gehören Peggy Engel, Lennart Hanika, Sven Bittroff, Uwe Viegelius (alle CDU), Gerald R. Dörr (SPD), Otfried Beppler und Inge Michel (beide FWG) an.

Einige Themen wurden diskutiert und einstimmig beschlossen. Der Gemeindevorstand wird gebeten, "aufgrund der aktuellen Lage am Oberkleener Steinbruch" einen Runden Tisch mit allen Beteiligten zu organisieren, zwecks Ideenaustausches. Hierzu erläuterte Peggy Engel auf Nachfrage: "Seit etwa fünf Jahren ist am Steinbruch ein erhöhtes Besucheraufkommen aus dem Frankfurter Raum feststellbar, was prinzipiell nicht schlecht wäre, wenn die Menschen ihren ganzen Müll wieder mitnehmen würden, wenn sie es unterlassen würden, den See als Badeanstalt zu nutzen und dabei die Vegetation und die Zäune zu zerstören, wenn sie sowohl die Nachtruhe der dort lebenden Tiere (Uhu und Co.) als auch der Oberkleener nicht stören würden, wenn sie es unterlassen würden, das Dixi-Klo der Taucher in den See zu werfen, als auch den Bauwagen der Taucher aufzubrechen, wenn sie diesen Ort auch zu Corona-Zeiten hygienekonform nutzen würden, wenn sie Menschen, die sie auf das Fehlverhalten ansprechen (auch Polizei) respektieren würden und wenn sie sich einfach angemessen verhalten würden, wäre alles im Lot, das ist aber leider nicht so."

Der schöne und einzigartige Platz werde als "Geheimtipp" in den sozialen Netzwerken gehandelt, weiß die Ortsvorsteherin. "Unter der Hand" sei auch immer wieder zu hören, dass möglicherweise Drogen gehandelt werden. Fest steht: Nächtliche Polizeieinsätze gehören mittlerweile jeden Sommer zum "guten Ton". An Ostern wurde der Steinbruch sogar in den Nächten von der Ortspolizei zwischen 22 und 5 Uhr bewacht, damit sich keiner dort aufhält und die Corona-Regeln umgeht. "Angelverein, Tauchverein, Jäger, Nabu, Gemeinde und Anwohner sind mittlerweile ziemlich genervt", bilanzierte Peggy Engel.

Über Geschwindigkeitsmessungen soll in der Friedenstraße zu schnelles Fahren eingedämmt werden.

Inge Michel berichtete, dass auf dem Spielplatz "Riebäcker" das mit Mitteln des Ortsbeirates angeschaffte Trampolin gut angenommen wird. Uwe Viegelius informierte, dass der Elternbeirat der Kita "Kinderkiste" das vom Ortsbeirat mitfinanzierte Hochbeet mit großem Eigenengagement realisieren möchte.

Der vom Ortsbeirat mitfinanzierte Fahrradständer an der Bushaltestelle "Forsthaus" soll in Kürze montiert werden. Foto: Rieger