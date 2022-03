Per Einbahnstraße durch Niederkleen

Die Verkehrsführung im Bereich der Brücke am Backhaus in Niederkleen ist Dreh- und Angelpunkt für das geplante Verkehrskonzept. Foto: Imme Rieger

LANGGÖNS-NIEDERKLEEN - Langgöns-Niederkleen (ikr). Das geplante Verkehrskonzept für Niederkleen ist erneut Tagesordnungspunkt in der Sitzung des dortigen Ortsbeirats gewesen. Hierzu hatte "Zukunft: jetzt" einen Antrag mit Ideen vorgelegt, der von allen Fraktionen begrüßt, als "gute Basis" bezeichnet und ausführlich beraten wurde.

Übergeordnetes Ziel ist es, den Durchgangsverkehr so weit wie möglich aus dem Ort herauszuhalten. Dieses Vorhaben soll nicht zuletzt durch ein Einbahnstraßensystem gelöst werden. Zugleich soll dadurch der innerörtliche Verkehr entflochten werden.

Folgende Vorschläge wurden einstimmig zur Umsetzung empfohlen: In der Straße "Schneiderberg" soll eine Einbahnstraße in Richtung Brücke am Backhaus ab der Ecke Langgönser Straße bis zur Kreisstraße eingerichtet werden. Ein barrierefreier Fußweg soll bergauf auf der linken Seite in einer Breite von 1,50 Meter angelegt werden.

Die bereits existierende Einbahnstraße in der Langgönser Straße in Richtung Ortsausgang bis Bennergasse soll beibehalten werden. Hier wurde zudem diskutiert, auch noch den Bereich zwischen der Bushaltestelle am Ortseingang und der Einmündung zur Bennergasse als Einbahnstraße auszuweisen. Die bisherige Einbahnstraßenregelung in der Bennergasse soll umgekehrt werden.

Mit vier Ja-, zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung empfahl der Ortsbeirat, in der Kreuzstraße eine Einbahnstraße von der Ecke Kreisstraße in Richtung Brücke hin zur Bergstraße bis Ecke Mühlenweg einzurichten.

Standorte für drei

Waldsofas empfohlen

Auch beim Tagesordnungspunkt, der sich mit den Standorten für Waldsofas, überdimensionalen Sitzbänken, beschäftigt, hatte "Zukunft: jetzt" einen Antrag gestellt. Ein Sofa soll am Waldrand am "Weinberg" mit Blick in Richtung Oberkleen platziert werden, ein weiteres in der Feldgemarkung "Auf dem Zimmerplatz/Erdbeerenstein". Ein dritter Vorschlag von Horst Röhrig (SPD) und Tim Schröder (CDU) wurde ergänzt: Auch auf der Südseite des "Mühlbergs", der sich nahe dem Steinbruch in Niederkleen befindet, soll ein Sofa aufgestellt werden. Einstimmig wurden die drei Standorte empfohlen.