Petition landet im Bundestag

Rainer Blach möchte das Ehrenamt stärken. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS/BAD FÜSSING - „Zusammen addiert hast du 50 Jahre im Verein mitgearbeitet, und das alles ehrenamtlich“, fasste Matthias Janke von der Fußballabteilung des TSV Lang-Göns die Leistungen von Rainer Blach bei dessen Verabschiedung im Jahr 2013 zusammen. Damals zog der Lang-Gönser gemeinsam mit seiner Ehefrau nach Bad Füssing, um dort seinen Ruhestand zu genießen. Kürzlich machte er wieder von sich reden, auch diesmal steht das Thema Ehrenamt im Fokus.

Worum geht es genau? „Seit vielen Jahren engagiere ich mich für die Berücksichtigung von sozialem Engagement bei der Rentenberechnung. Davon könnten Millionen Ehrenamtliche profitieren“, skizziert Rainer Blach sein Anliegen. 2018 startete er deshalb eine Petition zur Aufwertung des Ehrenamtes (Pet 3-19-11-821-009263). Sein Ziel ist es, dass ehrenamtliches Engagement rentensteigernd berücksichtigt wird. Außerdem sollen das Ehrenamt weiter gefördert und das Gemeinnützigkeitsrecht verbessert werden.

„Politiker aller Parteien sagen: Wer ein Ehrenamt ausübt, soll aufgrund des Ehrenamtes keine finanziellen Nachteile haben. Die Realität sieht jedoch oft anders aus, deshalb meine Petition“, begründet Rainer Blach diesen Schritt. Kürzlich erhielt er Antwort vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags. „Meine Petition wird demnächst Thema im Bundestag sein. Das Ehrenamt soll gestärkt und besser gefördert werden“, sieht sich der Wahl-Bayer einen großen Schritt weiter beim Erfolg seiner Bemühungen. Für ihn persönlich kommt allerdings ein Wermutstropfen hinzu: Seinem Ersuchen, ihm für seine Erziehungstätigkeit als Hausmann und Pflegevater entsprechende Rentenzeiten anzuerkennen, wurde nicht entsprochen.

Seine eigene Vita veranlasste Rainer Blach, der heute 73 Jahre alt ist, dazu, eine entsprechende Gesetzesänderung bei der Rentenberechnung anzuregen. Er erzählt: „Durch Arbeitsunfälle 1964 und 1968 bin ich zu 60 Prozent schwerbehindert und beziehe Unfallrente in Höhe von rund 750 Euro.“ Deshalb werden von seiner Altersrente rund 200 Euro abgezogen, mit der Begründung, „der Bürger darf nicht doppelt belastet werden“. Dieser Argumentation wollte Blach nicht folgen. Er sagt: „Ich war über 50 Jahre ehrenamtlich tätig. Dadurch habe ich den Bürger entlastet, das muss sich aufheben.“ Rainer Blach war allein 27 Jahre aktives Mitglied des TSV Lang-Göns und 23 Jahre aktiver Schiedsrichter. Von 1984 bis 1986 war er beim TSV Trainer der U14/U16 Mädchenfußballmannschaft und Jugendleiter. Von 2004 bis 2009 zeichnete er mitverantwortlich für den Frauenfußball des TSV. 2009 bis 2010 war er außerdem Fußball-Abteilungsleiter. In seiner neuen Wahlheimat arbeitet er ehrenamtlich in der Fußballabteilung des SC Egglfing.

Darüber hinaus engagierte sich Rainer Blach im kirchlichen Bereich und als Leiter einer Pflegeelterngruppe. Für seine Erziehungstätigkeit, die er viele Jahre als Hausmann und Pflegevater von drei Kindern, die er neben seinem Adoptivsohn erzog, ausübte, hatte er dem Petitionsausschuss vorgeschlagen, ihm entsprechende Rentenzeiten anzuerkennen. Dies wurde zu seinem Bedauern nicht aufgegriffen.

Einsprüche abgelehnt

Schon zuvor waren sämtliche seiner Einsprüche ebenso wie ein von ihm geforderter Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit zur Altersversorgung abgelehnt worden. Im Schreiben des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages teilte ihm der Vorsitzende Marian Wendt nun mit, dass die Petition dem Bundesfinanzministerium als Material überwiesen wird. Dies bedeutet, dass die Bundesregierung innerhalb eines Jahres darauf reagieren muss. In der Begründung heißt es aber auch: „Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein vorleistungsbezogenes Versicherungssystem. …Anrechnungszeiten dienen somit nicht der Honorierung sozialer Tätigkeiten oder sozialem Engagement. Dies ist nicht Aufgabe einer lohn- und beitragsbezogenen Rentenversicherung.“ Eine ehrenamtliche Tätigkeit sowohl für den Anspruch als auch für die Höhe einer Rente könne grundsätzlich nur dann berücksichtigt werden, wenn eine Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung bestehe. „Eine Rentensteigerung für ehrenamtliche Tätigkeiten … kann somit … nicht berücksichtigt werden.“

Rainer Blach freut sich trotzdem sehr, dass seine Petition der Bundesregierung zur Beratung vorliegt. Er hat allen Bundestagsparteien außerdem einen Sechs-Punkte-Plan zugeschickt, der eine Empfehlung für die Formulierung eines Gesetzes sein soll. Er fordert darin: Keine Abzüge wegen Überversorgung bei der Rente, eine Altersversorgung für Ehrenamtliche, einen Zuschuss bei der Übungsleiterpauschale, eine jährliche Einmalzahlung an Ehrenamtliche in Höhe von mindestens 200 Euro, die Abzugsfähigkeit des Ehrenamtes bei der Steuer und einen „Ehrenamtseuro“: „Auf jede Eintrittskarte sollte ein Ehrenamtseuro an die Stiftung Ehrenamt gezahlt werden“, erklärt der Ex-Schiedsrichter: „Da bei fast jeder kulturellen oder Sportveranstaltung ehrenamtliche Helfer anwesend sind, wäre dieser Euro gut angelegt.“

Um für sein Anliegen weiterhin zu werben sucht der Rentner nun den Kontakt zu Entscheidungsträgern, also zu Politikern. Doch auch eine größere Öffentlichkeit wäre ihm recht: „Ich bin gerne bereit, öffentlich zu diskutieren, gerne auch in TV-Talkshows.“ Rainer Blach möchte den Entscheidungsträgern dann gerne auch die Frage stellen: „Warum werden bei der Grundrente Zuschüsse zur Beitragszahlung gewährt, während man sie Schwerbehinderten im Ehrenamt verweigert?“ Auf die Antworten ist er jetzt schon gespannt.