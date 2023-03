Pfarrer Michael Ruf wird verabschiedet

Langgöns-Niederkleen/Oberkleen. Pfarrer Michael Ruf, seit 40 Jahren Seelsorger für die Gemeinden Niederkleen, Oberkleen und Ebersgöns, tritt in den Ruhestand. Aus diesem Anlass wird der 63-jährige Theologe vom Kirchenkreis an Lahn und Dill in einem Gottesdienst am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in der Kirche in Niederkleen, Hafergärten 6 verabschiedet. Superintendent Hartmut Sitzler wird den langjährigen Pfarrer entpflichten. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Gemeindehaus in Niederkleen. Bereits am Vormittag wird Pfarrer Ruf sich in zwei Gottesdiensten von seinen Gemeinden verabschieden: um 9.30 Uhr in der Kirche in Oberkleen, Hauptstraße 41 und um 11 Uhr in der Kirche in Ebersgöns, Zum Weißen Stein 20.