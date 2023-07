„Pfingstweide“ und „Sanges“ und Co. erstrahlen in neuem Glanz

„Die historisch geprägten Flurnamen waren früher bei der einheimischen Bevölkerung fest im Kopf verankert“, weiß Hanni Langen. Sie wurden von Generation zu Generation weitervermittelt. In den alten Flurnamen wird ein herausragendes Merkmal des zu bezeichnenden Gebiets zum Ausdruck gebracht. So ist beispielsweise „Himmerich“ ein Gebiet, in dem besonders viele Himbeeren wuchsen. „Sanges“ war ein durch Brandrodung versengtes Landstück. Und „Konradstrieb“ wurde mit dem Namen eines ehemaligen Eigentümers in Verbindung gebracht.