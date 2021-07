Phantasievolles Dorfverständnis

Ein Viertklässler erklärt sein Bild aus der Mitmachaktion "Unser Blick aufs Dorf". Foto: Rieger

NIEDERKLEEN - "Ihr hattet sehr besondere Ideen", lobte Doris Müller-Heinz vom Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen die Mädchen und Jungen der beiden vierten Klassen an der Kleeblattgrundschule Oberkleen. Sie hatten in Kooperation mit dem Verein unter dem Motto "Unser Blick aufs Dorf" ihre ganz persönlichen Visionen zu Papier gebracht. Unter der großen Linde neben dem Heimatmuseum wurden die Ergebnisse dieser Mitmachaktion im Beisein der jungen Künstler in der Vorwoche ausgestellt.

Es war ein nicht alltäglicher Ausflug für die Kinder der Klassen 4a und 4b. Sie wanderten nach Niederkleen zum Heimatmuseum, um dort ihre Bilder offiziell zu präsentieren. Gemeinsam mit Lehrerin Julia Rossi-Schimpf, die das Projekt seitens der Schule leitete, und Müller-Heinz enthüllten Kinder die Stellwand mit den laminierten Exponaten. Es gab großen Applaus. "Es ist die erste Ausstellung für die Schüler der Kleeblattgrundschule", betonte Rossi-Schimpf. Thema sei gewesen, Motive von Gebäuden aus den Dörfern, aus denen die Kinder kommen, das sind Dornholzhausen, Niederkleen, Oberkleen und Cleeberg, zu gestalten. "Einige Kinder haben abgezeichnet, andere haben Kopien von Fotos bearbeitet", erläuterte die Lehrerin die Aufgabenstellung. Die Ergebnisse sind sehr kreativ und originell.

Einige der jungen Künstler stellten ihre Werke vor: "Ich habe ein Süßigkeitenhexenhaus gemalt, weil mir solche Geschichten gefallen", erklärte ein Mädchen. Auf ihrem Bild wachsen Zuckerstangen und Lollies, auch eine Krähe, eine Katze und eine Hexe fehlen nicht. Ein Junge lässt eine historische Kutsche mit einer Prinzessin am Glaum'schen Haus in Niederkleen vorbeifahren. Das Cleeberger Schloss verwandelt sich auf dem Bild einer Schülerin in ein Reithotel, "weil ich Pferde so gerne mag". Interessant ist auch das Motiv, bei dem der Steinbruch in Niederkleen von einem Eisbär, einem Delfin, einer Schlange und einem Salamander bevölkert wird. Auch ein Wasserfall und ein Bagger sind dort zu finden. Auf einem anderen Bild fliegen eine Riesenfledermaus und eine Badewanne um die Niederkleener Kirche, auf einem weiteren Bild wurde sie sehr akkurat in einer Bleistiftzeichnung dargestellt. Und wer hätte gedacht, dass es Leben unter den Brücken in Niederkleen gibt? Dort wohnen nämlich Brückenzwerge. Die Inspiration zu diesem Bild war das Buch "Lichterland", das verriet die junge Malerin. Auch auf den übrigen, an dieser Stelle nicht beschriebenen Werken gibt es noch viel Interessantes zu entdecken.

"Ihr seid unsere Zukunft, ich finde es ganz spannend, dass wir Erwachsenen einen Eindruck bekommen, wie ihr unser Dorf seht", betonte Doris Müller-Heinz. "Diese Bilder sind schöner als die Fotos der Erwachsenen", würdigte Hans-Joachim "Jogi" Röhrig, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, das Schaffen der Kinder.

Denn bereits im Frühjahr hatten er und Doris Müller-Heinz unter Mitwirkung von Barbara Keden, Jürgen Knorz und weiterer engagierter Vereinsmitglieder, die sich auch jetzt wieder einbrachten, die Bürger von Niederkleen und Umgebung dazu eingeladen, Fotos mit Bezug zu Niederkleen einzureichen. Im historischen Leiterhaus von 1780 unweit des Heimatmuseums in der Kirchstraße werden sie seit April dauerhaft ausgestellt. Inzwischen wurden die Winter- und Frühlingsfotos gegen Sommerfotos ausgetauscht, im Herbst werden Herbstmotive folgen. "Wir sind erstaunt, auf welch große Resonanz unsere Aktion stößt", freuten sich die Initiatoren. Direkt gegenüber des Leiterhauses können interessierte Passanten nun auch die Stellwand mit den Bildern der Kinder bewundern.

Zur Belohnung gab es für die Kinder Eis und eine Postkarte mit einer Collage Niederkleener Ansichten. Bevor sich die Mädels und Jungs wieder auf den Weg zur Schule machten, durften sie noch kleine Steine bunt bemalen und sie als Andenken an einen besonderen Schultag mitnehmen.

Doris Müller-Heinz forderte die jungen Künstler dazu auf, auch mit ihren Familien diese besondere Open-Air-Ausstellung zu besuchen. Sie kündigte außerdem an, dass die Mitmachaktion in Zusammenarbeit mit der Kleeblattgrundschule zukünftig fortgeführt werden soll.