Planung wird durch Budgetkürzung ausgebremst

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses unter Vorsitz von Jürgen Knorz (CDU) stellte Reusch den entsprechend angepassten Zeitkostenfinanzierungsplan der Gemeinde für 37 geplante IKEK-Projekte in Langgöns vor. „Eine ambitionierte Planung wurde durch die Mittelkürzungen ausgebremst. Wir müssen jedoch damit umgehen“, sagte der Rathauschef. Sieben Maßnahmen, darunter verschiedene Planungskosten, der Umbau des Paul-Schneider-Heims in Dornholzhausen und das Freizeitgelände für Jugendliche mit Pumptrack und Multifunktionsspielfeld in Lang-Göns, seien bereits bewilligt, in Umsetzung oder wurden bereits umgesetzt. Dabei wurden knapp 500.000 Euro an förderfähigen Kosten bewilligt.