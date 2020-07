Platz vor der evangelischen Jakobuskirche in Langgöns wird umgestaltet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS"Alles für die Eiche", unter diesem Motto wird der Platz vor der evangelischen Jakobuskirche im Kernort Lang-Göns umgestaltet. Denn der mächtige Baum, der schon über 400 Jahre alt ist, soll unbedingt gesund erhalten bleiben. Das ist der ausdrückliche Wille von Pfarrer Achim Keßler und des Kirchenvorstandes um die Vorsitzende Stefanie Dörr.

Schon seit Längerem ist der Querungsweg auf dem Kirchplatz zwischen der Obergasse hin zur Neugasse wegen Verletzungsgefahr gesperrt: Die Wurzeln der alten Eiche haben die Pflasterung gefährlich angehoben. Und weil sich die Eiche nach einem Gutachten von Experten prächtiger Gesundheit erfreut, soll weiterhin alles zu ihrem Wohl getan werden. Aus diesem Grunde wird der Weg nicht saniert, denn dafür müssten die Wurzeln des Baumes zum Teil gekappt werden. Stattdessen muss der Weg weichen. Der Bauausschuss des Kirchenvorstands mit Wolfgang Reh, Andreas Christ und Matthias Rohlehr sowie einigen weiteren Helfern kümmert sich ehrenamtlich um die Maßnahme, die in Kürze starten soll: "Die Steine werden entfernt, der Boden wird mit fruchtbarem Mutterboden aufgefüllt und dann wird in dem Bereich ein großes Stück Blumenwiese gepflanzt", erklärt Wolfgang Reh. Das ist auch ökologisch wertvoll. "Landwirt Werner Müller will uns mit Blütenpflanzensamen helfen, darüber freuen wir uns", erklärt Reh. Den Weg zu sanieren hätte wohl nur kurzfristigen Erfolg gebracht, "denn die Wurzeln der Eiche wachsen ja auch zukünftig immer höher", sagt der kirchlich engagierte Lang-Gönser. "Kleine Saugwurzeln reichen vermutlich sogar bis zur anderen Straßenseite und auf der Kirchenseite sogar bis vor den Anbau des Gemeindezentrums", weiß Wolfgang Reh. Auch dort zeigten sich bereits erste Hebungen im Pflaster.

Der Eingang der Kirche bleibt weiterhin barrierefrei erreichbar über den Zugang von der Obergasse. Auch von der Neugasse gibt es eine weitere Zuwegung. Lediglich der Verbindungsweg wird wegfallen, was Reh nicht weiter schlimm findet: "Die 20 Schritte mehr zu laufen können sich die Leute ruhig angewöhnen!"

Die kleine Mauer, die den Eingangsbereich zur Kirche bereits begrenzt, soll vielleicht verlängert werden, um eine kleine Sperre darzustellen.

Die Linde auf dem Kirchengelände im Bereich des historischen Kriegerdenkmals macht im Übrigen bislang keine Probleme, "sie wurzelt auch anders", erklärt Reh. Für die demnächst beginnenden Bauarbeiten können er und seine Mitstreiter gerne noch weitere Helfer gebrauchen.