Plötzlich haarlos - Wie Danica Loh mit Alopecia Areata lebt

Die wenigsten Menschen können mit Alopecia Areata etwas anfangen. An dieser Stelle die wichtigsten Fakten:

Was ist kreisrunder Haarausfall (Alopecia Areata)?

Beim kreisrunden Haarausfall gehen dem Erkrankten an lokal scharf begrenzten Stellen die Haare aus. Die Stellen können rund oder oval sein. Bei den meisten beginnt dieser Prozess am Kopf, bei Männern oft auch am Bart. Seltener betrifft es die Körperbehaarung. Die Haarwurzeln sind oftmals noch intakt. Zusätzlich können sich auch Veränderungen an den Fingernägeln einstellen - es entstehen Rillen oder Aufrauhungen. Unabhängig von Alter und Geschlecht kann die Erkrankung jeden treffen.

Welche Formen gibt es?

Bei einer Alopecia Areata fallen die Haare oft an mehreren kreisrunden Stellen aus, sodass mehrere kahle Stellen entstehen. Bei der Alopecia Totalis verliert der Erkrankte seine komplette Kopfbehaarung. Bei der Alopecia Universalis fehlt die komplette Körperbehaarung. Daran erkranken rund zehn Prozent der Betroffenen.

Welche Ursachen sind bereits erforscht?

Beim kreisrunden Haarausfall handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Autoimmunkrankheit, bei der sich körpereigene Abwehrzellen gegen die Haarwurzeln richten. Der Körper nimmt sie also als Fremdkörper wahr, eine Entzündungsreaktion entsteht und die Haare fallen aus. Man geht von einer genetischen Veranlagung aus, da in 20 bis 25 Prozent der Fälle eine verwandte (Autoimmun-) Krankheit in der Familie vorlag. Psychische Auslöser wie Stress oder ein Schock konnten bisher nicht nachgewiesen werden.

Ist Alopecia Areata ansteckend oder gar unheilbar?

In vielen Fällen wächst das Haar ohne Behandlung einfach wieder nach. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Krankheit nicht dauerhaft heilbar ist. Die Krankheit ist im Grunde ungefährlich und nicht ansteckend.

Welche Begleiterscheinungen treten auf?

Die psychische Belastung ist bei vielen Erkrankten sehr hoch. Weil die Haare so plötzlich ausfallen, können sich die Erkrankten nicht darauf vorbereiten. Besonders im Kinder- und Jugendalter ist das eine schwierige Phase. Auch soziale Probleme können sich einstellen: Angst vor sozialer Interaktion oder Mobbing bis hin zu einem völligen Rückzug aus dem öffentlichen Leben und Depression.

Welche Therapien gibt es?

Die Behandlung mit Diphenylcyclopropenon (DCP), auch Quadratsäure genannt, gilt als sehr erfolgreich. Dabei wird DCP auf die Haut aufgetragen und eine Ablenkreaktion entsteht. Die Haare können wieder wachsen, weil sich die Abwehrzellen nun auf das DCP konzentrieren. Allerdings kann die Behandlung Nebenwirkungen wie Rötungen, Juckreiz, Schuppung oder aber auch eine bestehende DCP-Allergie hervorrufen.

Auch die Behandlung mit kortisonhaltigen Cremes und Salben ist beliebt. Damit wird die Reaktion auf das Kortison gelenkt. Allerdings kann die Dicke der Haut abnehmen.