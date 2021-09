Psalmen-Projekt abgeschlossen

Jetzt teilen:

LANG-GÖNS - (ikr). Das Projekt „Langgöns schreibt!“, bei dem 150 Menschen innerhalb von zehn Wochen je einen von 150 Bibel-Psalmen abschreiben sollten, ist abgeschlossen. Alle 150 Psalmen haben Paten gefunden. Über 130 Personen haben mitgemacht, viele allein, manche in Gruppen, einige haben mehrere Psalmen geschrieben. Aus den Schriftstücken wird nun ein Langgönser-Corona-Psalmenbuch gebunden. Der Initiator, Pfarrer Stephan Ebelt, ist begeistert: „Ich bin beeindruckt, wie jeder Beitrag auf seine Art und Weise einzigartig ist. Vielen Dank allen Beteiligten.“ Anfang September wurden die Seiten eingescannt/fotografiert. Danach gingen sie zum Buchbinder. Im Rahmen des Erntedankgottesdienstes am 3. Oktober um 10 Uhr in der Jakobuskirche soll das fertige Buch präsentiert werden.