Psalmenobjekt beendet, aber noch nicht fertig

„Langgöns schreibt!“ ist vorbei, die „Herausforderung“ von Pfarrer Stephan Ebelt wird zwar vollendet, konnte aber im gesteckten Zeitrahmen nicht ganz erfüllt werden. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Das Psalmenprojekt „Langgöns schreibt“ der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns, bei dem es darum ging, dass 150 Menschen je einen von den 150 Psalmen aus der Bibel in zehn Wochen abschreiben, gestalten und kommentieren, wurde offiziell nach einer Woche Verlängerung beendet.

„Langgöns schreibt!“ ist vorbei, die „Herausforderung“ von Initiator Pfarrer Stephan Ebelt wird zwar vollendet werden, konnte aber im gesteckten Zeitrahmen nicht ganz erfüllt werden. Er informierte: „Das Psalmenprojekt wurde am 18. Juli offiziell mit einem Gottesdienst beendet. Aktuell sind 140 von 150 Psalmen vergeben, circa 120 sind bereits abgegeben. Die letzten zehn Psalmen werden noch von Freiwilligen abgeschrieben, sodass das geplante Corona-Psalmenbuch vollständig wird.“

Somit hat diese „Herausforderung“ trotz einwöchiger Verlängerung nicht ganz geklappt. Pfarrer Stephan Ebelt zeigt sich dennoch zufrieden und dankt allen Psalmen-Patinnen und Paten, die mitgemacht und zum Teil zwei und mehr Psalmen geschrieben haben.

Das Projekt ‚Langgöns schreibt!‘ startete Anfang Mai und war ein Versuch, in Zeiten von Corona „etwas gemeinsam zu tun, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und darüber zusammenzukommen“, hatte Ebelt seinerzeit erklärt. Den Anstoß für diese Idee bekam der Pfarrer, als er im ersten Lockdown 2020 las, dass im schweizerischen St. Gallen die ganze Bibel innerhalb weniger Wochen abgeschrieben worden war. „Das hat mich sehr beeindruckt.“ Es war ihm für sein Projekt wichtig, wo in der Bibel alle Facetten des Lebens zusammenkommen und wie er einen überschaubaren Rahmen finden könnte. Da boten sich die 150 Psalmen an: „In den Versen finden sich Freude, Trauer, Wut, Krankheit und Lob, all das macht die Psalmen bis heute interessant und lesenswert.“ Mitmachen konnte jeder, der sich mit dieser Idee verbunden wusste. Ob er oder sie in Langgöns wohnte oder nicht, ob allein, zu zweit, oder als Gruppe.

Wie geht es jetzt weiter? Noch bis zum 15. August können die abgeschriebenen Psalmen im Pfarrbüro abgegeben werden. Im September soll dann jeder Psalm fotografiert und gescannt werden, um eine digitale Kopie zu haben. Danach werden die Seiten zu einem Buch gebunden. Das Langgönser-Corona-Psalmenbuch wird zum Erntedank-Gottesdienst am 3. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt werden.