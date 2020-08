Quad, Benzin und Werkzeug in Langgöns geklaut

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Viel Arbeit hatten Einbrecher auf dem Motocross-Gelände im Günther-Leibrock-Ring in Langgöns, wie die Polizei erst gestern mitteilte. Die Unbekannten hatten in der Nacht zu Freitag, 31. Juli, das Tor zu einer Maschinenhalle aufgebrochen. Möglicherweise nutzten sie dafür einen Trennschleifer. Sie stahlen mehrere Benzinkanister, mehrere Werkzeuge und ein Quad mit dem Kennzeichen GI-MX14. Damit wurde offenbar das Diebesgut abtransportiert. Die Maschine wurde am 1. August auf dem Parkplatz Lahninsel bei Wetzlar wieder aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555 zu melden.