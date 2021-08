Quellstein für Dorfbrunnen ausgewählt

Die Ortsbeiratsmitglieder aus Dornholzhausen präsentieren den Quellstein für den Dorfbrunnen. Denise Boller von Boller Rocks sitzt auf dem für Kinder ausgewählten Sitzstein (v. l.): Udo Rippl-Glaum, Denise Boller, Thorsten Fuchs, Jeronimo Sanchez Miguel und Axel Wehrend. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - (ikr). Die Umsetzung des Dorfbrunnens in Dornholzhausen könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Einige Mitglieder des Ortsbeirats um Ortsvorsteher Thorsten Fuchs (FWG) trafen sich bei der Firma Boller Rocks im Kernort Lang-Göns, um den Quellstein und drei Sitzsteine für den geplanten Brunnen auszusuchen. Die Wahl fiel auf einen rund 1,60 m hohen dunkelgrauen Diabas mit auffallenden Quarzanhaftungen. Das vulkanische Gestein ist typisch für den Vogelsberg und damit für die Region. Die Sitzsteine sind ebenfalls aus diesem Material, es gibt einen kleineren für Kinder und zwei größere für Erwachsene, die zugleich als Barriere zur Straße dienen sollen. „Das ist wirklich so etwas Schönes, ich bin begeistert“, freute sich Thorsten Fuchs sichtlich. Die ihn begleitenden Ortsbeiratsmitglieder Prof. Axel Wehrend (SPD), Jeronimo Sanchez Miguel (Grüne) und Udo Rippl-Glaum (CDU) sahen dies genauso. Als nächstes wird Steinmetzmeisterin Ulrike Degenhardt ein senkrechtes Loch durch den Stein bohren, durch das später Wasser fließen soll. Die Firma Reuter aus Niederkleen ist für den Transport und die Montage des Brunnens zuständig. Der Brunnenbau soll „möglichst zeitnah“ durchgeführt werden. „Wir hoffen, dass dieses Jahr noch Wasser sprudelt“, sagte der Ortsvorsteher. Für die Pflege des Brunnens werden Thorsten Fuchs, Jeronimo Sanchez Miguel, Udo Rippl-Glaum und Andreas Horn zuständig sein. In der Sitzung des Gremiums wurde vereinbart, dass die Pflege durch eine Fachfirma begleitet werden beziehungsweise eine gründliche Einweisung erfolgen soll, um Keime und Ähnliches zu vermeiden.

Lange wurde über die Streckenführung des Fahrradwegs zwischen Dornholzhausen und Niederkleen diskutiert, insgesamt sieben Varianten wurden detailliert erörtert. In der Sitzung am Montag, dem 9. August, soll um 18 Uhr ein Vor-Ort-Termin stattfinden. Um 19.30 Uhr wird anschließend im Bürgerhaus darüber beraten. Zu diesem Termin soll auch der Ortsbeirat Niederkleen eingeladen werden, da man ein gemeinsames Vorgehen als sinnvoll erachtet. Man war sich einig, dass ein gemeinsamer, gut ausgearbeiteter Vorschlag für die weiteren Beratungen in anderen Gremien angestrebt werden sollte. Die Vorsitzende des Umwelt- und Verkehrsausschusses, Eva Oberschelp (Grüne), stimmte als Besucherin in der Sitzung zu, den Ortsbeirat in die weiteren Beratungen einzubeziehen und zum nächsten Sitzungstermin einzuladen. Der Ortsbeirat wünscht sich von der Gemeinde, über die aktuellen Sachstände und Planungen zukünftig informiert zu werden. Auch Kataster- und Lagepläne seien sinnvoll, um selbst detaillierter und fundierter beraten zu können.

Der Barfußpfad soll instand gesetzt werden, die Absicherung der Treppe wurde inzwischen vorgenommen. Die Wiederherstellung des Pfades wird durch Fabian Held unterstützt, der diesen bereits im Rahmen der 1200 Jahr-Feier 2015 mit errichtet hat. Für den Arbeitseinsatz soll über die Dorfapp, das Amtsblatt der Gemeinde und Flugblätter geworben werden, um Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten.

Immer wieder „verirren“ sich Autofahrer auf der Suche nach dem Sportplatz in der Straße „Am Kesselberg“, da diese Adresse im Internet angezeigt wird. Um die Wegführung zu verbessern, bittet der Ortsbeirat um eine bessere Beschilderung des Sportplatzes aus der Ortsmitte heraus.