Reusch begeistert von privaten Hilfsinitiativen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). „Es ist sehr beeindruckend, was für eine Hilfsbereitschaft sich hier in Langgöns organisiert hat, um den Menschen in den Flutgebieten in NRW und Rheinland-Pfalz zu helfen“, würdigt der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch die privaten Initiativen im Ort. Ein Netzwerk aus Unternehmern, Gruppen und Bürgern hat sich unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe spontan gebildet, um unter anderem Sachspenden in die Krisengebiete zu transportieren. Auch ein Frischwassertransport war dabei. Der Rathauschef berichtet: „Die Gebrüder Langensiepen GmbH mit Sitz im Gewerbegebiet Perchstetten bereitet unter anderem Milchsammel- und Tankwagen auf. Sie hat einen Tanklastzug für die Frischwasserversorgung zur Verfügung gestellt. Unsere Gemeindewerke haben kostenfrei die Erstbefüllung gemacht.“ Anschließend fuhr der Transporter mit dem wertvollen Nass an die Ahr, wo er jetzt im Einsatz ist, denn vielerorts ist dort die Infrastruktur und damit auch die Wasserversorgung bis auf Weiteres zusammengebrochen. „Wir überlegen aktuell, in Kooperation mit Langensiepen ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, wobei eventuell auch unsere Feuerwehr mit eingebunden werden könnte“, informierte Reusch. Den außergewöhnlichen Einsatz vieler Langgönser Unternehmen und Privatpersonen will er noch würdigen.