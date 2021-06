Reusch: „Gute planerische Vorlage“

Eine Querungshilfe vor der Jakobuskirche ist schon lange ein Wunsch aus der Bürgerschaft. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Als erstes Projekt aus dem Nahmobilitäts-Check der Gemeinde Langgöns soll der Fußweg im Bereich „Schwarze Gärten“, parallel zur Obergasse im Kernort Lang-Göns gelegen, für den Radverkehr fit gemacht und freigegeben sowie mit einer adaptiven Beleuchtung, die ähnlich eines Bewegungsmelders funktioniert, ausgestattet werden. Auch die Verbindung über die Brücke zum Mühlberg soll mit einbezogen werden. Die kleine Gasse, die von der ehemaligen Töpferei in der Obergasse auf den Weg führt, soll ebenfalls adaptiv beleuchtet und Fördermöglichkeiten geprüft werden. Bevor weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen, wird der Plan zunächst in den Fraktionen beraten. Das empfahl der Umwelt- und Verkehrsausschuss einstimmig der Gemeindevertretung.

Die Ausschussvorsitzende Eva Oberschelp (Grüne) begrüßte Antje Janßen vom Planungsbüro LK Argus aus Kassel. Sie stellte den Mobilitäts-Check vor. Er betrifft im Wesentlichen den Kernort. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) erläuterte einführend, dass es im Vorfeld zwei Workshops mit Mitgliedern der gemeindlichen Gremien und des Seniorenbeirats gegeben habe. „Das Produkt dieser Treffen wird heute präsentiert, es soll Grundlage und Basis sein, auf der wir die Förderung von Fußgängern und des Radverkehrs angehen wollen und können, und das auch interessante Umsetzungs- und Fördermöglichkeiten eröffnet.“ Reusch lobte die „gute planerische Vorlage“. Ziele des Checks sind die verträglichere Gestaltung des Kfz-Verkehrs, die Verbesserung der Barrierefreiheit und die Förderung der Nahmobilität durch die Verbesserung der Rad- und Fußverkehrsverbindungen im sogenannten „Nebennetz“. Damit sind die Verbindungen abseits der Hauptverkehrswege gemeint. Die Defizitanalyse zeigte unter anderem fehlende, schmale oder einseitige Gehwege sowie Engstellen, fehlende Querungsanlagen, mangelnde Barrierefreiheit und Konflikte mit ruhendem Verkehr sowie fehlende oder lückenhafte Radwege. Als Maßnahmen zur Verbesserung wurden unter anderem Tempo 30-Zonen, neue Parkregelungen, bessere Beschilderung, Verbreiterung von Gehwegen, neue Querungsmöglichkeiten und die Einrichtung von Radwegen und Radabstellanlagen genannt. Konkrete Vorschläge sind beispielsweise Tempo 30 vom Ortseingang im Bereich Schmittgraben bis Schillerstraße/Niederhofen und ein Radweg dort. Im Kurvenbereich Mühlberg/Moorgasse soll der bestehende Tempo-30-Abschnitt verlängert und die Gehwege verbreitert werden, wenn die Ortsdurchfahrt grundhaft saniert wird. Insgesamt zwölf prioritäre Maßnahmen schälten sich heraus: Als besonders wichtig wurden von den Workshop-Teilnehmern die Schaffung von Querungshilfen, unter anderem im Bereich Jakobuskirche und Breitgasse und die Sicherung des Radweg-Endes aus Richtung Großen-Linden am Ortseingang Schmittgraben erachtet. Höchste Priorität bei der Frage, welche Bereiche als erste attraktiver für den Fuß- und Radverkehr gemacht werden sollten, hatten die „Schwarzen Gärten“, der Bereich zwischen Friedhofsweg und Ortseingang Obergasse und „Hinter dem Niederhofen“ zwischen Schmittgraben und „Am alten Stück“. Die Schaffung beziehungsweise Ergänzung von Radabstellanlagen am Bürgerhaus, an der Schule und Kita sowie an der Sporthalle wurden ebenfalls genannt. Im Bahnhofsumfeld bekam die Verbesserung der Beleuchtung, transparente Lärmschutzwände und Videoüberwachung für mehr soziale Sicherheit die meisten Nennungen. Auf der Liste ganz oben stehen auch ein Rad- und Fußwegestadtplan für den Kernort und ein übergeordnetes Lkw-Lenkungskonzept.

Mit den „Schwarzen Gärten“ ist nun ein Einstieg geschafft, in den nächsten Jahren soll die Liste sukzessive abgearbeitet und konkrete Förderungen beantragt werden.