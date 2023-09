Saisonabschluss-Konzert der „Böhmischen Freunde (X)L

Langgöns-Niederkleen. Unter dem Namen „Böhmische Freunde (X)L“ haben sich im Januar dieses Jahres 25 Musikanten aus fünf Landkreisen in Mittelhessen zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, die böhmische Blasmusik mit all ihren Facetten in einem modernen Sound darzubringen. Ihr Saisonabschluss-Konzert findet am Sonntag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr im Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1 statt. Karten gibt es für 12 Euro im Vorverkauf ab sofort per E-Mail an boehmische.freunde@gmail.com oder unter Telefon 0160-5019350. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro.