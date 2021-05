Saniert Langgöns die Ortsdurchfahrt eigenständig?

Die Ortsdurchfahrt im Ortsteil Lang-Göns ist dringend sanierungsbedürftig, eine Machbarkeitsstudie wird nun in Auftrag gegeben. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Die Sanierung der maroden Ortsdurchfahrt im Kernort Lang-Göns war einmal mehr Thema in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses, der erstmalig unter der neuen Vorsitzenden Eva Oberschelp (Grüne) tagte. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) brachte das Gremium auf den neuesten Sachstand: Bereits im vergangenen Jahr stand fest, dass die Ortsdurchfahrt von Hessen Mobil nicht im Sanierungsprogramm von Landesstraßen bis 2025 gelistet ist. Diesen Sachverhalt wollen Reusch und die gemeindlichen Gremien nicht hinnehmen. Auch der Ortsbeirat Lang-Göns hatte am Jahresende 2020 erneut einen Antrag zur Sanierung gestellt, mit dem Ziel, diese Maßnahme auf die Prioritätenliste von Hessen Mobil zu setzen.

Am 24. März gab es nun ein Gespräch mit mehreren Vertretern verschiedener Abteilungen von Hessen Mobil. "Das ist sehr konstruktiv verlaufen", berichtete der Rathauschef. Verschiedene Möglichkeiten seien dabei ausgelotet worden. "Die ursprüngliche Vorstellung einer Verwaltungsvereinbarung zur Sanierung wird jetzt nicht der Weg sein, denn dann hätte die Straße exakt so, wie sie jetzt liegt, saniert werden müssen. Das wollen wir nicht", betonte der Bürgermeister. "Es ist das Anliegen des Gemeindevorstands und auch von mir, die Straße und auch die Ortsdurchfahrt neu gestalten zu wollen, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsführung für Radfahrer und Fußgänger und Temporeduzierungen", erläuterte er. Hierzu gebe es die Möglichkeit, als Gemeinde einen entsprechenden Antrag als "Planung Dritter" zu stellen, auch dabei gebe es "erhebliche Fördergelder", auch "attraktive finanzielle Beteiligungen" von Hessen Mobil seien dabei möglich. Der zeitliche Vorlauf bis zum Antragsverfahren betrage zwei bis drei Jahre.

Als Planungsbereich hat der Gemeindevorstand die Ortseinfahrt von Lang-Göns aus Richtung Niederkleen über Obergasse, Moorgasse, Mühlberg bis zum Bahntunnel vorgeschlagen. Auch die Straße Schmittgraben soll einbezogen werden. Die Sanierungsarbeiten sollen dann in mehreren Abschnitten über mehrere Jahre abgewickelt werden. Als "ganz grobe erste Kostenschätzung" nannte der Bürgermeister eine Gesamtsumme von rund 5,5 Millionen Euro. "Diese wird dann auf mehrere Jahre verteilt. Was lange währt, wird endlich gut", resümierte Eva Oberschelp. Das Gremium vereinbarte, ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen und das Thema in wenigen Monaten wieder in den Ausschuss einzubringen.

Mit einer "Altlast" der besonderen Art beschäftigten sich die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschusses: Ein Großteil der Pflege- und Ausgleichsmaßnahmen wurden zwar geplant, aber nicht umfangreich umgesetzt und auch nicht gepflegt. "Die Flächen wurden planerisch ausgewiesen, aber sie haben de facto keine Wirkung entfaltet", berichtete Reusch. Betroffen sind alte Bebauungspläne seit 1993. Dies alles muss nun seitens der Gemeindeverwaltung aufgearbeitet werden, es ist eine höchst umfangreiche Aufgabe. Hintergrund der Thematik ist die gesetzliche Verpflichtung, dass Kommunen beispielsweise bei der Auflage eines neuen Baugebietes Ausgleichsflächen anlegen müssen, dafür gibt es sogenannte Ökopunkte. Die Landschaftspflegevereinigung Gießen (LPV), ein 1991 gegründeter, gemeinnütziger Verein, hat das Ziel, die Belange des Naturschutzes auf Landkreisebene voranzubringen und managt kreisweit Naturschutzprojekte für verschiedene Träger, darunter auch für die Gemeinde Langgöns. LPV-Geschäftsführerin Ingrid Moser referierte detailliert darüber, wie die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen in Bebauungsplänen zukünftig refinanzieren kann. Reusch bilanzierte: "Die Ausgleichsflächen insgesamt werden uns noch lange beschäftigen. Sinnvoll ist es, uns über Kaufverträge ganz sauber zu binden und uns frühzeitig über eine taugliche Satzung abzusichern. Wir wollen das Thema ernsthaft angehen." Einvernehmlich vereinbart wurde, dass sich die Fraktionen darüber beraten und das Thema in einer der nächsten Sitzungen wieder aufgegriffen wird.

Ein Car-Sharing Angebot der Firma Mikar wurde im Umwelt- und Verkehrsausschusses vorgestellt. Das Unternehmen blieb als einziges von fünf angefragten Anbietern übrig, vier hatten abgesagt, "weil in einer Gemeinde wie Langgöns nicht der Zuspruch wie in größeren Städten erwartet wird", berichtete Susanne Müller, die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Langgöns. Ein Kleinwagen mit Elektroantrieb und ein Neun-Sitzer-Bus mit viel Laderaum wurden vorgestellt. Die Konditionen scheinen attraktiv. Die Fraktionen sollen über das Thema beraten, es kommt in einer der nächsten Sitzungen wieder auf die Tagesordnung.