Sanierte Brunnen sollen Versorgung mit Wasser sichern

CLEEBERG - (ikr). Einstimmig befürwortete der Ortsbeirat Cleeberg eine gründliche und zügige Sanierung der ortsteileigenen Brunnen, um die zukünftige Wasserversorgung zu sichern. Er spricht sich erst dann für die Schaffung einer zusätzlichen Wasserversorgung durch die SWG aus, wenn die bislang autarke Versorgung nicht mehr ausreicht. Das Gremium regte an, dass geprüft werden soll, ob eine Zisterne den erheblichen Wasserbedarf des Cleeberger Sportplatzes im Sommer positiv beeinflussen kann.

Wenn das so sei, sollte ein solches Projekt mit dem FC Cleeberg abgestimmt und durch die Gemeinde bezuschusst werden. In Anbetracht der zunehmenden Wasserknappheit sollte die Gemeinde das Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen und verstärkt (gegebenenfalls durch die Klimaschutzmanagerin) Einsparmöglichkeiten aufzeigen. Darüber hinaus wäre eine grundsätzliche finanzielle Förderung von Zisternen bei Neu- und Umbauten wünschenswert.

Funkmast am Kuchenberg

Einstimmig favorisierte der Ortsbeirat Cleeberg einen D1-Funkmast am bereits vorgeschlagenen Standort am Kuchenberg in Höhe des Strommastes. Diese Lösung würde der geltenden Beschlusslage, die einen Mindestabstand von 250 Meter zur nächsten Wohnbebauung vorsieht, gerecht. Das nächste Wohngebäude befindet sich in circa 270 m Entfernung (Luftlinie). Der Ortsbeirat Cleeberg bittet die Telekom um Mitteilung, wie viele und welche Haushalte nicht erreicht werden.