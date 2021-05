Sanierung der Alten Turnhalle in Niederkleen gestartet

Sanierungsstart für die Alte Turnhalle in Niederkleen. Die Arbeiten dauern planmäßig bis Oktober (v.l.): Michael Gath, Marius Reusch, Thomas Jungherr und Jürgen Klein. Foto: Imme Rieger

NIEDERKLEEN - "Wir investieren gerne in dieses Gebäude, sodass es für die nächsten Jahrzehnte gut gerüstet ist", sagte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch anlässlich des Sanierungsstarts der "Alten Turnhalle" in Niederkleen. Mit der Fertigstellung der Maßnahmen wird im Oktober gerechnet. Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt liegen inklusive der Nebenkosten aktuell bei rund 247 000 Euro und damit im Rahmen der Schätzungen. Die alte Bühne wurde bereits abgerissen.

Das Gebäude, Sportheim des TSV "Hüttenberg" 1919 Niederkleen, wurde vom Verein in Eigenregie gebaut und 1936 eingeweiht. Heute ist es im Besitz der Gemeinde, die es unterhält.

Architekt Thomas Jungherr informierte über die geplanten Maßnahmen: Das 85-jährige Bauwerk soll instandgesetzt und modernisiert werden. Im Rahmen des jetzigen, ersten Bauabschnitts wird die alte Bühne, die bisher als Lagerraum für Turngeräte genutzt wurde, auf das Bodenniveau der Turnhalle abgesenkt. Dafür wird die Betondecke der Bühne abgebrochen und rund ein Meter tiefer neu errichtet. Die Räume unter der Bühne verschwinden, da sie entbehrlich sind.

Der dann niveaugleiche Boden der alten Bühne erhält einen hochwertigen Sportboden, sodass hier Lagermöglichkeiten entstehen und auch die Erweiterung des Sportbetriebs möglich ist. Der alte Dielenboden der Halle wird geschliffen und aufgearbeitet und mit schadstofffreien Ölen neu behandelt. "Er wird optisch so wieder hergestellt, wie er vorher war", erläuterte der Architekt. Schäden an der vorhandenen äußeren Fachwerkstruktur werden instandgesetzt und die Gefache in Teilbereichen neu verputzt und gestrichen. Auch der Sockelputz wird in den beschädigten Bereichen ausgebessert beziehungsweise erneuert.

Der Gasanschluss wird verlegt, weil der bisherige Unterbau mit Schotter verfüllt wird. Die Hallenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert, dabei werden die alten Leuchten durch energiesparende und ballwurfsichere LED-Leuchten ersetzt. Alle Gewerke bis auf den Elektriker sind vergeben, "der kommt aber auch bald", berichtete Thomas Jungherr.

"Eine gute Beleuchtung ist insbesondere für unsere Tischtennisspieler wichtig", betonte Jürgen Klein, Vorsitzender des TSV Niederkleen. Er hatte sich im Zuge der politischen Beratungen zur Zukunft des Gebäudes, das für die Niederkleener seit Jahrzehnten auch eine emotionale Bedeutung hat, immer wieder für eine Sanierung stark gemacht. Früher hatte die Halle Mehrzweckfunktion, hier wurden Hochzeiten, Fasching und andere Feste gefeiert, auch Sitzungen wurden abgehalten und natürlich viel Sport getrieben. Der Sport ist bis heute geblieben: "Die Halle ist sehr gut ausgelastet, auch viele Kinderturngruppen sind hier aktiv", betonte der Rathauschef. Deshalb freue er sich, dass die Sanierung jetzt losgehe, gerade wo der Vorlauf schon lange gedauert habe. Das Vorhaben wird mit Mitteln aus der Hessenkasse zur Sanierung eines gemeindeeigenen Gebäudes umgesetzt.

Bereits in der vergangenen Woche haben Vereinsmitglieder die Gerätschaften aus den Räumlichkeiten geholt, darunter Matten, Bälle und Hanteln. "Wir haben einen Müllcontainer mit kaputten Sachen befüllt, der Rest ist jetzt im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus, das als Lagerraum für Vereine dient", erzählte Jürgen Klein und verriet, dass er vor 55 Jahren seine Hochzeit in der Alten Turnhalle gefeiert habe. Er erzählte auch, dass Bürgermeister Heinz Ulm seinerzeit den Niederkleenern eine Mehrzweckhalle auf dem gegenüberliegenden Festplatzgelände versprochen habe, "das habe ich noch schriftlich, es ist aber nie umgesetzt worden", bedauerte der Vorsitzende.

Vom zeitlichen Ablauf hat Michael Gath vom Bauamt der Gemeinde die Baumaßnahme so getaktet, dass sie über den Sommer stattfindet. "Der Verein kann dann im Winter neu starten", prognostizierte der Bürgermeister. Während der Bauphase können die Sportler das Bürgerhaus Niederkleen als Ausweichquartier nutzen, soweit die Pandemie dies zulässt. "Ich hoffe, dass die Einweihung im Oktober dann wieder in einem größeren Rahmen möglich ist", sagte Marius Reusch.

Die Sanierung der Alten Turnhalle war nicht zuletzt wegen der Kosten in den politischen Gremien umstritten. Während die damalige Koalition aus CDU/FDP und Grünen die Sanierung befürworteten, hatten sich Bürgermeister a. D. Horst Röhrig und seine SPD für die Verlegung der sportlichen Aktivitäten ins örtliche Bürgerhaus ausgesprochen, das dafür hätte umgebaut werden müssen. Dies hätte weniger gekostet.

In der damaligen Diskussion ging es auch um die Kosten für die Sanierung des sogenannten "Alten Hauses" in Niederkleen. Diese soll nun aus Geldern des Dorfentwicklungsprogramms Ikek finanziert werden.