Schieber darf geschlossen werden

LANGGÖNS - Langgöns (red). "Der Kleebach hatte am letzten Januartag wieder einmal bewiesen, welches Gefahrenpotenzial es durch Tauwetter und Regen dort gibt. Das Gewässer stieg schnell an." Das formuliert der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch in einer Pressemitteilung, um festzustellen: "Die Gemeinde und die zuständigen Behörden sind auch weiterhin bemüht, hier die Situation schrittweise zu verbessern und so den größtmöglichen Schutz für die Bevölkerung zu erreichen."

Es habe sich gezeigt, dass die bisherigen Räumungsarbeiten am Kleebach deutliche Wirkung gezeigt hätten, aber dennoch ein grundsätzliches Problem der Durchflussmenge des Gewässers insbesondere in der Ortslage Niederkleen weiterhin bestehe.

Mitte Februar habe ein Gespräch mit Vertretern der oberen Wasserbehörde des Regierungspräsidiums Gießen und des Wasserverbands Kleebach stattgefunden, an dem auch Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller teilnahm. Auch die Nachbarkommune aus dem Lahn-Dill-Kreis gehöre zu den Anliegern des Kleebachs und habe schon mehrfach mit der Hochwasserproblematik gekämpft.

Wichtigster Punkt des Gesprächs seien jedoch erneut die Kleebach-Ortslagen Oberkleen, Niederkleen und Dornholzhausen sowie die beiden Hochwasserrückhaltebecken vor Niederkleen und vor Dornholzhausen gewesen.

Bei den letzten Hochwasserereignissen war es hier immer wieder zu Forderungen aus der Bevölkerung gekommen, die Schieber dieser Becken zumindest teilweise abzusenken und dadurch die Wassermassen, die aus den Becken in die beiden Ortsteile fließen, zu verringern.

Die Fachbehörden hätten jedoch darauf hingewiesen, dass es bei falscher Handhabung der Schieber zu erheblichen Gefahren kommen können, weshalb ihrerseits die Bedienung beim Betreiber des Beckens, dem Wasserverband Kleebach, verbleiben sollte.

Schieberlösung

Die rechtliche Befugnis, diese Schieber zu betätigen, habe die Feuerwehr im Notfall, mit entsprechender Haftungsübernahme der Gemeinde. Auf Anraten der Gemeinde Langgöns werden jetzt die Schieber mit Messstangen ausgerüstet.

Durch den Wasserverband werden hierzu in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) Listen der Abflusskurven bei bestimmten Schieberständen bestimmt, um im Ernstfall konkrete Aussagen darüber treffen zu können, welche Wassermengen aus dem Becken strömen.

Klar sei allen Beteiligten, dass diese Handhabung nur die Ultima Ratio im Gefahrenfall sein könne. Die genannten Schieber seien eigentlich nur im Fall von Dammreparaturen einsetzbar, um es zu ermöglichen, auf der Vorderseite des Damms das Wasser abzuhalten.