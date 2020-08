Schlagerboomers gratulieren zu 200 Jahre Gasthaus Schütz

Johnny D

Jetzt teilen:

Oberkleen (ikr). Das Gasthaus Schütz in Oberkleen wurde 1820 gegründet und ist damit 200 Jahre alt. Das soll gebührend gefeiert werden. Da man das genaue Gründungsdatum nicht mehr nachvollziehen kann, gibt es den ganzen Sommer über Jubiläumsveranstaltungen in Form von Musik-Events im Hof des Gasthauses, der im Ruf steht, einer der schönsten Biergärten im Kleebachtal zu sein.

Am Samstag, 8. August, steht ab 20 Uhr sogar eine Weltpremiere an. Denn dann geben "Johnny D. und die Schlagerboomers" ihr Debütkonzert. Diese neu formierte "Gala- und Showband" bringt die 80er Jahre zurück, Schlager und Hits aus dieser Zeit werden nonstop gespielt und lassen die Besucher noch einmal die 80er Jahre neu erleben. Die Künstler, die als Solo-Interpreten oder in anderen Formationen schon auf sich aufmerksam machten, sollen der Garant für eine Nacht der Superlative sein. Den Abschluss der Event Reihe macht Jim Everett am Samstag, 29. August, mit einer Country-Night.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es für sieben Euro im Vorverkauf im Gasthaus Schütz oder für neun Euro an der Abendkasse. Die vorgegebenen Corona-Maßnahmen werden eingehalten und das Team vom Gasthaus Schütz wird Erfrischungsgetränke und leckere Speisen servieren.