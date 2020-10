Schrittweise zur Klimaneutralität

Am Ortsausgang von Dornholzhausen wird demnächst in attraktiver Südlage ein neues Baugebiet entstehen, bei dem Klimaschutzmaßnahmen Auflage sein werden. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Auf dem Parkplatz neben der Karl-Zeiß-Sporthalle im Ortsteil Lang-Göns, vor dem Langgönser Rathaus und seit kurzem auch auf dem gegenüberliegenden Lidl-Parkplatz, hier sogar kostenfrei, gibt es sie bereits: Ladesäulen für E-Mobilität. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Langgöns um seinen Vorsitzenden Dr. Michael Buss (Grüne) empfiehlt nun auch die Installation einer Ladesäule vor der Weidig-Sporthalle in Oberkleen. In seiner Sitzung einigte sich das Gremium einvernehmlich darauf, eine AC-Normalladesäule Typ 2 nach modernem Standard mit einer Anschlussleistung von zweimal 22 Kilowatt (KW), also insgesamt 44 KW, anzuschaffen.

Hiermit könnte jeweils ein Kleinwagen innerhalb von anderthalb Stunden geladen werden. Ziel ist es, den Sportlern, den Lehrern der benachbarten Grundschule sowie Eltern und Zuschauern anzubieten, innerhalb der Schul-, Sport- und Wartezeiten das Auto zu laden. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 16 000 Euro, die Fördersumme des örtlichen Energieversorgers EAM umfasst 10 000 Euro, sodass die Gemeinde knapp 6000 Euro Eigenanteil hätte. Jürgen Knorz (CDU) schlug vor, aus politischen Gründen den Strom zunächst kostenlos anzubieten. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) ergänzte, für sechs Jahre ein jährliches Monitoring bezüglich der Nutzung vorzunehmen, um zu überprüfen, wie die Abrechnung weiter gehandhabt werden soll.

Langgöns hat die Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ unterzeichnet und strebt damit das Ziel an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Energieeffiziente Gebäude und nachhaltige Siedlungsgebiete können dazu erheblich beitragen. Welche Steuerungsmöglichkeiten es im Rahmen von Bauleitplanverfahren und Bauverträgen für die Gemeinde gibt, wurde im Umwelt- und Verkehrsausschuss beraten. Klimaschutzmanagerin Susanne Müller hatte hierzu umfangreiche Informationen als Hilfestellung zusammengestellt. Zunächst sollen die neuen Parameter im zukünftigen Neubaugebiet Blankweg in Dornholzhausen zur Anwendung kommen. Nach eingehender Diskussion verschiedenster Maßnahmen einigte man sich auf folgende Grundsätze, die der Ausschussvorsitzende Dr. Michael Buss zusammenfasste: „Wir wollen dezentrale Energieversorgungslösungen, Solarnutzung auf den Dächern und keine fossilen Brennstoffe.“ Auch müsse man sich um den Wasserverbrauch kümmern, in diesem Zusammenhang Zisternenlösungen prüfen und keine unnötig versiegelten Flächen entstehen lassen, sondern „möglichst viel Grün“. Das Ziel müsse sein, „die Bürger ihren eigenen Weg beim Bauen gehen zu lassen, wir wollen sie dabei unterstützen und ermutigen, Fördermöglichkeiten für möglichst gutes und nachhaltiges Bauen in Anspruch zu nehmen“, sagte Dr. Buss. Dieser Beschlussfassung wurde einvernehmlich zugestimmt.

Jürgen Knorz (CDU) stellte darüber hinaus die Frage, ob auch Bauplätze für Mehrfamilienhäuser in Dornholzhausen geplant seien. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) sagte, dass zwei oder drei Bauplätze am Rande des vorgesehenen Gebietes für eine solche Wohnbebauung durchaus vorgesehen seien. Die Verwaltung solle mit verschiedenen Bauträgern Kontakt aufnehmen, ob Interesse an einem solchen Projekt bestehe. Das Thema Mobilität wurde von Michael Buss eingebracht. Er plädierte dafür, die verkehrliche Erschließung unter den Gesichtspunkten Fahrrad- und öffentlicher Verkehr vorzunehmen. Thorsten Fuchs (FW) fragte nach dem Lärmschutz zur nahe gelegenen Bundesstraße. Der Bürgermeister informierte, dass dies mit dem Planer bereits Thema gewesen sei und „im Bauausschuss sicherlich diskutiert werden wird“.

Um das Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden, ist es noch ein weiter Weg. Konkrete Maßnahmen zur Einsparung von Energie hat die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller zusammengetragen. Sie wurden von ihr in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses vorgestellt. Damit wird einem Antrag der Koalition aus CDU/FDP und Grünen entsprochen. Bürgermeister Marius Reusch betonte, dass die Planungen vorbehaltlich der Diskussionen in den gemeindlichen Gremien und Haushaltsberatungen seien.

In den kommenden zwei bis drei Jahren werden energieeffiziente Maßnahmen in verschiedenen Objekten, bei denen eine planmäßige Sanierung ansteht, umgesetzt. Des Weiteren wurden und werden Anlagen ertüchtigt, die einen vergleichsweise sehr hohen Energieverbrauch vorzuweisen hatten. So wurde in der Kita Cleeberg neben einer neuen Heizanlage auch eine Brennstoffzelle ergänzt (Einsparung: 25 000 kWh Strom pro Jahr), in der Weidigsporthalle wurde die Lüftungsanlage erneuert (Einsparung 30 000 kWh Strom pro Jahr), in der Trauerhalle in Cleeberg wurde ein steuerbarer Infrarotheizkörper installiert, der 6000 kWh Strom pro Jahr einspart. Für den Bauhof ist der Austausch der Gasheizung durch Biomasseheizung geplant (Einsparung 63 000 kWh Gas pro Jahr). 60 000 kWh Gas pro Jahr weniger sollen im Rathaus Langgöns durch den Austausch der Gasheizung durch eine Wärmepumpe, eine Solaranlage, die Umstellung auf LED und „lernbare“ Heizkörper (sie erkennen, ob eine Person im Raum ist) erreicht werden; der Strom wird dabei um 8000 kWh pro Jahr reduziert.

In den Sporthallen in Lang-Göns und Oberkleen soll eine Stromeinsparung von 100 000 kWh pro Jahr durch die Umstellung auf LED und wärmedämmende Sanierungen bei Außenfenstern und Türen sowie die Anbringung von Präsenzmeldern erreicht werden; 50 000 kWh Gas würden dadurch im Jahr reduziert. Die Kläranlage in Espa, ein bislang berüchtigter Stromfresser, soll technisch ertüchtigt werden: Sie soll eine Fotovoltaikanlage, ein Hauswindrad und einen Batteriespeicher bekommen, außerdem soll die Steuerung erneuert werden. Dadurch ist eine Einsparung von 60 000 kWh Strom im Jahr möglich. Durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Espa auf LED werden 25 000 kWh Strom im Jahr eingespart. Die Umstellung des Flutlichts auf LED auf dem Sportplatz in Oberkleen erbringt eine Einsparung von 3000 kWh Strom im Jahr, die Umstellung des Flutlichts auf LED auf dem Kunstrasenplatz und dem Rasenplatz in Lang-Göns soll 10 000 kWh Strom im Jahr reduzieren und schließlich soll im Feuerwehrgerätehaus in Dornholzhausen durch die Abwärmenutzung des Backhauses, die Installation einer Wärmepumpe und von Fotovoltaik eine Ersparnis beim Gas in Höhe von 35 600 kWh pro Jahr erreicht werden. Insgesamt würden durch die Umsetzung all dieser Maßnahmen beim Strom eine Reduktion von 267 000 kWh im Jahr und beim Gas von 208 600 kWh pro Jahr erreicht.

Außerdem, so berichtete der Bürgermeister, würden zwei E-Bikes für die Verwaltung angeschafft, um Termine damit zu erledigen. Im Zeitraum der Jahre 2023 bis 2028 könnte mittels des Austausches, der Effizienz, des Benutzerverhaltens an der Wärmeerzeugung der Kitas und Bürgerhäuser, der Umstellung auf LED und ergänzender geringinvestiver Maßnahmen und kontinuierlichem Ausbau der Fotovoltaik eine Gesamtenergieeinsparung von nochmals mindestens 25 Prozent erreicht werden, das hat Susanne Müller berechnet. Das Gremium empfahl die Maßnahmen einstimmig der Gemeindevertretung.