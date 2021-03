Schüler bei Pflanzaktionen mit einbinden

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Die erste Waldfläche im Langgönser Wehrholz ist mit standortgerechten Baumarten wiederaufgeforstet und war Treffpunkt einer Besprechung von CDU-Vertretern mit Gemeindeförster Rolf Krämer. Die Christdemokraten hatten angeregt, weitere Pflanzaktionen im Langgönser Wald auch in Zusammenarbeit mit Schülern der beiden Grundschulen in Langgöns und Oberkleen zu initiieren. Auch bei Jugendlichen könne mit einer solchen Beteiligung ein Interesse geweckt werden für natürliche Zusammenhänge und Lebensgrundlagen, für Wald und Wild, für Klima und Boden, für Luft und Wasser, so Martin Hanika vom Vorstand der CDU.

Beim Gemeindeförster Rolf Krämer fielen solche Gedanken auf fruchtbaren Boden. Der wünschte sich ohnehin einen allgemein stärkeren Naturbezug, auch ein Selbermachen und Pflanzen durch Kinder, verbunden natürlich mit einer fachlichen Begleitung. Er möchte diese Aktionen dann auch auf andere Gemarkungen in den Orten verteilen und die Pflanzungen kleinteilig anlegen, um so eine stärkere Identifikation zu erreichen. Und, wie er ergänzte: „Wir können schon damit im Herbst fortfahren.“

So könnten unter weiterer Einbeziehung der Gemeinde Langgöns mit ihrer Klimaschutzmanagerin schon bald weitere Waldflächen wiederaufgeforstet werden, mit Laubbaumarten wie Eiche, Hainbuche oder Vogelkirsche zum Beispiel, aber auch mit Douglasien, die unserem Klima eher gewachsen sind.