Seit 40 Jahren singen Frauen in der „Harmonie“ Langgöns

Ehrungen zum 40. Geburtstag des „Frohsinn“-Frauenchors. (Foto: Frohsinn)

LANGGÖNS - (red/ww). Der Gesangverein Frohsinn 1855 Langgöns legte seinen Kinder- sowie Jugendchor still. Das wurde kürzlich während der Hauptversammlung beschlossen. Für den Jugendchor wurde der Antrag von Nadine Pfeffer, für den Kinderchor von Birgit Watz gestellt. Ende 2020 zählte der Gesangverein noch 201 Mitglieder. Dies waren 16 Mitglieder weniger als im Jahr zuvor, erklärte der Vorsitzende Armin Elmshäuser. Die Anzahl der aktiven Mitglieder nahm um zwei ab.

Mit 39 Sängern zählt der Männerchor zur größten Gruppe vor den 22 Sängerinnen im Frauenchor. Immerhin wirkten im Kinder- sowie dem Jugendchor 23 junge Menschen. An sich hätte der Verein im Coronajahr 2020 sein 165-jähriges Bestehen feiern können. Es soll jetzt zusammen mit der Gründung des Frauenchors 1981 im nächsten Jahr nachgefeiert werden.

In seinem Rückblick hob Elmshäuser die Aufführungen des Kindermusicals „Ausgetickt die Stunde der Uhren“ im Bürgerhaus Dornholzhausen im Jahr 2019 wie auch die 20. Kindersitzung unter dem Motto „Der die das, wer wie was, Fasching macht Spaß“ als Hommage an 50 Jahre Sesamstraße im Februar 2020 hervor.

Mit Beendigung des ersten Lockdowns fanden ab August 2020 wieder die ersten Chorproben statt. Nach dem Zusammenschluss aller Sängerinnen der beiden Hüttenberger Frauenchöre zum neuen Chor „Frauentöne Hüttenberg“ , besteht der „Frohsinn“ nunmehr nur noch aus passiven Mitgliedern.

„Die Pandemie hat die Arbeit in den Chören erschwert. Dennoch wurden Möglichkeiten des Miteinanderprobens während dieser Zeit, neue Wege des Probens durch die moderne Technik entwickelt“, betonte Elmshäuser und fügte hinzu: „Die Pandemie hat vielen die Augen geöffnet und verdeutlicht, wie wichtig das gemeinsame Musizieren und insbesondere das Singen im Chor für eine funktionierende Gesellschaft ist.“

Armin Elmshäuser bleibt auch im 16ten Jahr „Frohsinn“-Chef. Als Rechner fungieren Ulrich Stoll und Gabriele Elmshäuser. Neben Markus Langsdorf ist neuer Schriftführer Lars Rüdiger, für die ausgeschiedene Gisela Fell. Abteilungsleiter Männer- sowie Frauenchor sind Christoph Schäfer und Angelika Mai. Für 40 Jahren singen im Frauenchor wurden Elfriede Spies, Gisela Fell, Angelika Mai, Bettina Hartmann, Beate Rücker, Katja Pfeffer und Bärbel Gönner im Jubeljahr des Frauenchors mit Urkunden bedacht.

Dem Gesang verbunden ist Hugo Hetzler seit 50 Jahren, 40 Jahre singt Dieter Brückel und 25 Jahre Felix Haas.

70 Jahre unterstützt Werner Reif den „Frohsinn“. Seit 65 Jahren ist Erich Spies dabei und seit 60 Jahren Hartmut Weil. Robert Brückel und Udo Reeh sind seit 50 Jahren Mitglieder, wie auch Herbert Spies und Arnold Wissig.