Seniorenfasching der Gemeinde Langgöns

Langgöns . Zum traditionellen Seniorenfasching lädt die Gemeinde Langgöns alle Bürger ab 60 Jahren und ihre Partner am Mittwoch, 15. Februar, ab 16 Uhr in das Bürgerhaus Dornholzhausen, Dorfstraße 1 ein. Ein bunter Strauß von närrischen Vorträgen wartet in der Narrhalla auf das Publikum. Das Programm wird bis ca. 19.30 Uhr dauern. Ab 16 Uhr wird Kaffee und Kräppel serviert, anschließend präsentieren die Mitwirkenden ihre unterhaltsamen Darbietungen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Teilnehmer aus allen Ortsteilen werden mit Bussen an den bekannten Haltestellen abgeholt. Die Busrückfahrt ist für 20 Uhr geplant. Bei eigener Anreise wird gebeten, die Parkplätze am Friedhof in Dornholzhausen zu nutzen.