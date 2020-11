Seniorenumfrage geht in die zweite Runde

Hans Ulrich Theiss

LANGGÖNS - Die Seniorenumfrage 60 plus: „Älter werden“ geht in die zweite Runde. Nachdem Studenten der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung im vergangenen Jahr auf Anregung und in Kooperation mit dem Seniorenbeirat eine Umfrage zum Thema durchführten, wurde der diesjährige, neue Fragebogen auf Basis der Ergebnisse des letzten Jahres entwickelt. In der Befragung sollen die Bedürfnisse und Wünsche der Generation 60 plus ermittelt werden.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, benötigen die Studenten die Unterstützung der Langgönser Senioren. Daher bitten sie alle Bürger der Generation 60 plus in der Gemeinde Langgöns um eine Beteiligung an der Umfrage. Der Fragebogen wird als Beilage des Mitteilungsblatts der Gemeinde in dieser Woche verteilt. Zusätzliche Exemplare können im Rathaus erworben und auf der Homepage der Gemeinde Langgöns unter „Senioren“ heruntergeladen werden. Die ausgefüllten Fragebögen können bis zum 11. Dezember bei den im Fragebogen genannten Stellen abgegeben werden.

Bei dieser Forschungsarbeit handelt es sich um eine Auftragsarbeit des Seniorenbeirats der Gemeinde Langgöns um seinen Sprecher Hans Ulrich Theiss, der auch Ideengeber und die treibende Kraft hinter diesem Projekt ist. Bei der ersten Runde der Befragung hatten 13 Studierende insgesamt 292 Fragebögen ausgewertet. Die Rücklaufquote betrug 58,4 Prozent. 33 Fragen zu den Bereichen Mobililtät, Digitales, Sicherheit und Soziales galt es insgesamt zu beantworten.

Auch für die zweite Runde erhoffen sich die Studierenden der Hochschule für Polizei und Verwaltung erneut einen hohen Rücklauf und sie bedanken sich für die Kooperation bereits im Voraus bei den Teilnehmern. Archivfoto: Rieger