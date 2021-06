Silek ist Cleebergs Chance auf Erneuerung

Die schöne Landschaft rund um Cleeberg soll in vielerlei Hinsicht noch attraktiver gestaltet werden. Foto: Rieger

CLEEBERG - Mit rund 50 Teilnehmern gut besucht war die Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit in Cleeberg zum "Integrierten Entwicklungskonzept mit räumlichem und thematischem Schwerpunkt", kurz Silek genannt. In dem Projekt sollen im Vorfeld eines Flurbereinigungsverfahrens mit intensiver Beteiligung der Bürgerschaft zukunftsweisende Projekte in und rund um Cleeberg für Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Gewässerschutz sowie Freizeitnutzung und Naherholung entwickelt werden.

Die Flurbereinigung hat das Ziel, die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu setzen, unter anderem durch die Anlage von naturnahen Bachläufen. Dafür müssen entsprechende Flächen von der öffentlichen Hand angekauft werden. Vorgeschaltet ist das Silek.

Auf zwei Jahre angelegt

Das Interesse daran war schon 2020, kurz nach Bekanntwerden der Teilnahme an diesem Programm, erstaunlich groß: Zahlreiche Akteure, darunter Landwirte, Naturschützer, der Ortsbeirat und weitere Interessierte engagierten sich bereits bei den ersten Vorbereitungen. Mit dem Silek kommt Cleeberg gleich doppelt in den Genuss einer Erneuerung, denn der Ortsteil nimmt ebenfalls am "Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept" (Ikek) teil, bei dem das Dorf selbst im Fokus steht.

Dr. Andrea Soboth und André Haußmann vom "Institut für Regionalmanagement" (IfR) aus Gießen unterstützen als Fachplaner vom "Team 360°" gemeinsam mit der Gemeinde Langgöns und Ralf Ufer vom Amt für Bodenmanagement Marburg die Cleeberger. Einer Lenkungsgruppe gehören neben dem Bürgermeister und Uwe Müller seitens der Gemeinde Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser, Ortslandwirt Udo Krämer, Günther Oberländer vom Nabu, sowie die Cleeberger Thorsten Jung, Nils Klingelhöfer und Jörg Schmidt an. Das Silek ist auf rund zwei Jahre angelegt.

Mit 780 Hektar Wald und 402 Hektar Acker und Grünland ist Cleeberg flächenmäßig recht groß. Die Lage am nordöstlichen Rand des Naturparks Taunus macht es besonders und bildet ein Alleinstellungsmerkmal.

Bürgermeister Marius Reusch hatte bereits im vergangenen Jahr drei Schwerpunkte hinsichtlich der Wünsche und Erwartungen an das Projekt formuliert. Als erstes soll es um den Ausbau touristischer Aspekte gehen: Bereits 1977 wurde Cleeberg zum staatlich anerkannten Erholungsort ernannt und bietet nach wie vor durch seine von Auen, Wiesen und Wäldern geprägte Landschaft einen hohen Erholungs- und Freizeitwert mit einem großen Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten, von Spazier- über Wander-, Rad- und Pilgerwegen bis hin zu Reiterferien und Lamatouren.

Ein weiterer Schwerpunkt sollte der Feldwegeschutz sein. Es gibt dazu schon eine Arbeitsgemeinschaft.

Als dritter Schwerpunkt soll die Gemarkung für besondere Formen von Landwirtschaft fit gemacht werden. Bereits jetzt gibt es in Cleeberg keine Großbauern, aber interessante Nischen. Dazu gehören die Weidehaltung, mehrere Reiterhöfe und Bienenzucht.

Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser freute sich über die Zusammenarbeit und betonte: "Das Hauptkapital in Cleeberg liegt in der Natur. Sie sollte im Fokus stehen, denn sie ist auch bei unseren Mitstreitern das Wichtigste."

An diesem Abend wurden die Teilnehmer in vier Gruppen aufgeteilt, um ihre Wünsche, Kritik und Anregungen zu formulieren. Später werden drei Arbeitsgruppen eingerichtet.

Hier ein Ausschnitt aus der Ideensammlung: Als verbesserungswürdig wurde die Wegeunterhaltung bzw. Pflege der Feldwege sowie eine bessere Abstimmung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft genannt, auch Parkplätze fehlten, vorhandene sollten besser markiert werden. Dies gelte auch für den Panoramawanderweg. Das Wanderwegenetz sollte weiter ausgebaut werden. Eine zentrale Viehwasserversorgung in Form einer Zapfstelle mitten in der Landschaft, die Stärkung der örtlichen Gastronomie, "Tankstellen" für E-Bikes, ein Automat mit regionalen Produkten, Direktvermarktung, die Anlage eines Friedwalds und der Wunsch, das Cleeberger Schloss in einigen Bereichen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, waren weitere Wünsche.

Der Cleeberger Martin Hanika brachte das Thema Gewässerschutz und

-pflege auf. Er habe in letzter Zeit in der Gemarkung die Uferbereiche des Kleebachs und seiner Nebenflüsse abgewandert und dabei neben vorbildlich gestalteten Bereichen und zahlreichen Enten, Störchen und als invasiver Art Nilgänsen viele verwilderte Abschnitte mit hohen Brennnesseln, abgebrochenen Ästen und teilweise auch Abfall entdeckt. Er appellierte: "Wir sollten ein Auge auf die Ufer- und Randbereiche des Kleebachs und seiner Zuflüsse in den Seitentälern werfen. Dies betrifft auch die Wasserrückhaltemöglichkeiten und -speicherung in der Natur und konkret an den Bächen." Als Maßnahme empfahl er die Entfernung von Fallholz und den Rückschnitt von einwachsenden Hecken. Auch die Frage, wem die Uferbereiche gehören, müsste geklärt werden.

Wünsche der Jüngsten

Die Arbeitsgruppen werden in den kommenden Wochen einzelne Projekte diskutieren. Das "Team 360°" wird zusammen mit dem Amt für Bodenmanagement überprüfen, ob und wie sich die Ideen umsetzen lassen und welche Fördergelder in Anspruch genommen werden können. Erst, wenn feststeht, was umgesetzt werden soll, wird das Flurbereinigungsverfahren starten. Der Zuschnitt und die Umverlegung der Flächen, Planungen und die Beantragung von Fördermitteln werden ebenfalls Zeit brauchen. Das Verfahren dürfte daher nicht vor 2030 abgeschlossen sein.

Bei dem Treffen wurde auch ein Malprojekt der Kita Cleeberg vorgestellt, das Dr. Andrea Soboth angeregt hatte und als "zielgruppenspezifisches Beteiligungsformat" bezeichnete. 16 Bilder wurden präsentiert, sie drückten die Wünsche der jüngsten Cleeberger für ihr Dorf aus, darunter ein Abenteuerspielplatz, eine Seilbahn und ein Schildkrötenteich. Sie sollen später zu einem Kalender gestaltet werden und auch Eingang in die fachlichen Beratungen finden.