Situation im Langgönser Wald Ausschussthema

LANGGÖNS - (ikr). Der Langgönser Umwelt- und Verkehrsausschuss tagt am Mittwoch, 17. Juni, ab 20 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses. Vertreter des Planungsbüros werden die Trassenplanung für den Radweg zwischen Lang-Göns und Niederkleen vorstellen. Außerdem geht es um strukturverbessernde Maßnahmen am Gönsbach/Diesenbach im Bereich des Grundstücks „Schaubigweid” in Lang-Göns und die aktuelle Situation im gemeindlichen Forst, die Förster Ralf Krämer darstellen wird. Wegen der Corona-Pandemie unterliegt die Sitzung strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Besucher müssen sich wegen der begrenzten Platzzahl per E-Mail an d.koc@langgoens.de anmelden.