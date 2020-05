Solidaritätswelle in Langgöns

Jetzt teilen:

Langgöns (red). Getragen von einer riesigen Welle der Solidarität in der Gemeinde Langgöns wurde schon vor einigen Wochen eine übergeordnete Institution ins Leben gerufen. Unter dem Dach der #LanggönsHilfe werden viele kleine Aktionen verworben und von der Gemeindeverwaltung unter der Hotline 06403/ 902020 koordiniert.

Mehr als 50 freiwillige Helfer für ehrenamtliche Hilfen hätten sich innerhalb weniger Tage bei der Gemeinde gemeldet, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommune. Auch Firmen, die durch Quarantäne oder Kurzarbeit betroffen gewesen seien, hätten kurz entschlossen über die Aktion #WirgegenCorona unkompliziert Beiträge geliefert.

Attila Pedru koordiniert

Als Initiator und Organisator bot sich in dieser Situation Attila Pedru aus dem Ortsteil Niederkleen an, der zusammen mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung wirkt. Bayram Travaci und Tino Kley organisierten Einkaufshilfen für Menschen aus Risikogruppen und Personen in Quarantäne. Daraus ergaben sich mehrere hundert Einkäufe, die von ehrenamtlichen Helfern verpackt und zugestellt wurden. Die Aktion #Kleebachmarkt entstand außerdem. Die Familie Eimer, die in vierter Generation Marktbeschicker auf den Wochenmärkten in Gießen und Grünberg ist, hat kurzerhand ihre Garage zu einem "Ab-Hof(l)-Markt" umgebaut. Ihre frischen Lebensmittel, die für Gastronomiebetriebe vorgesehen sind, werden aktuell nicht abgenommen. Seit nunmehr drei Wochen nehmen dieses Angebot sehr viele Langgönser jeden Donnerstag und sogar sonntags in Anspruch.

Mit einer persönlichen Spende Pedrus für das "S'Lädchen" aus Niederkleen startete die Aktion #LanggönsNähtFürLanggöns zusammen mit Silke Glaum bereits Mitte März. Hunderte Tüten mit Schnittmuster und Material für Masken zum Selbernähen wurden gepackt und fanden reißenden Absatz.

Überschüssige Mund- und Nasenbedeckungen konnten an andere Langgönser weitergereicht werden. Beim Nähen von Masken für die Langgönser halfen die Landfrauen Niederkleen-Dornholzhausen um ihre Vorsitzende Barbara Keden sowie der Heimat- und Geschichtsverein um Doris Heinz wie auch viele Einwohner aus allen Ortsteilen.

Handballer nähten

Mit weiteren Spenden konnte Material für über 1500 Masken bereitgestellt und einige hundert genähte Masken direkt an soziale Einrichtungen vor Ort, darunter Pflegeheime, Pflegedienste, Kindergärten und Grundschulen ausgeteilt werden. Auch ein Langgönser Laden, der von Saskia Weber betrieben wird, hatte eine rege Nachfrage nach Stoffen und Materialien zum Selbstnähen. Diesem Vorbild schlossen sich die Handballer des TSV Lang-Göns an, die Masken für die Grundschule und auch als Einkaufshilfe im Kernort bereitstellten. Es konnten im örtlichen Supermarkt damit Masken zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden.

Kostenfreies Material

Dieses vorbildliche freiwillige Engagement wird nun auch die Gemeinde Langgöns unterstützen und stellt den Ehrenamtlichen, die Masken nähen, das Material kostenfrei über die beiden Stoffläden zur Verfügung. Zunächst ist ein Kontingent von 300 Masken vorgesehen, das aber bei höherem Bedarf jederzeit aufgestockt werden kann. Zudem wird die Verteilung über die Gemeindeverwaltung koordiniert. Jeder der Bedarf an einer solchen Stoffmaske hat, kann sich unter der 06403/902020 melden.

Grundlage für diese Beteiligung ist ein Beschluss des Gemeindevorstandes, der auf einen Antrag von Barbara Fandré (FDP) zurückgeht. Damit geht #LanggönsNähtFürLanggöns in die zweite Runde und wird auf eine breite Basis gestellt. Für diesen Anlass wollen beide "Lädchen" zusammenarbeiten und Masken für ältere Mitbürger und vor allem für Menschen aus Risikogruppen sowie bedürftige Personen nähen.