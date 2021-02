SPD Langgöns nicht gegen Naturkindergarten

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Langgöns (red). Die Langgönser SPD will mit einer Pressemitteilung gegen den durch die Berichterstattung der letzten Tage entstandenen Eindruck vorgehen, man sei gegen einen Naturkindergarten in Langgöns. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende Anja Asmussen und der frühere Parteivorsitzende Gerald R. Dörr verweisen darauf, dass Asmussen schon 2018 als befürwortende Argumente für eine solche Einrichtung unter anderem die positive Veränderung der Naturverbundenheit von Kindern und die Förderung der Bewegung und Motorik der Kinder angeführt habe. "Ich konnte mir so etwas schon damals auch in Langgöns sehr gut vorstellen und kann es weiterhin", betont Asmussen heute. "Naturkindergärten bieten frische Luft bei deutlich reduzierter Lautstärke, stärken das Immunsystem, verbessern die Motorik und führen zu einem veränderten Umweltverhalten der Kinder. Ich sehe da viele positive Ansätze."

Problem Zeckenbisse

Dörr unterstützt die Vorsitzende: "Wir haben das Thema in der Partei schon seit 2007 diskutiert, als es um einen Gegenvorschlag zur extrem teuren Sanierung der Kita in Oberkleen ging. Gerade ich habe einen Waldkindergarten schon damals als Alternative gesehen. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind bei einem solchen Thema selbstverständlich aufmerksam."

Man habe die Idee seinerzeit aber wieder verworfen, weil hinsichtlich der Risiken im Wald, wie beispielsweise Zeckenbisse, Fuchsbandwurm oder Borreliose, keine verlässlichen Studien vorlagen. Zudem waren damals die schwierige Erreichbarkeit einer potenziellen Einrichtung und die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten der Kinder bei schlechtem Wetter oder Krankheit Gründe dafür, die Pläne vorerst nicht weiterzuverfolgen.

Noch nicht alle Infos

Anja Asmussen habe 2018 als Bürgermeisterkandidatin auch einen "Runden Tisch" angeregt, um dieses spannende Thema mit den Betroffenen zu diskutieren. "Wir stehen einem Naturkindergarten auch weiterhin sehr positiv gegenüber", erklärt Asmussen abschließend. "Aber hinsichtlich der Entwicklung eines solchen am Paul-Schneider-Heim fehlen uns gerade auch in finanzieller Hinsicht einfach noch wichtige Informationen, um eine Grundlage für eine gute Entscheidung zu haben. Wir hoffen daher, dass diese Informationen in den nächsten Tagen und Wochen nachgereicht werden."