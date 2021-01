SPD: Mögliche Kreisel-Lösung in Niederkleen prüfen

Die Kreuzung in Niederkleen hat sich zum Unfallschwerpunkt entwickelt. Foto: Dörr

LANGGÖNS - langgöns (red). In einer Telefonkonferenz berieten die Langgönser Sozialdemokraten erneut die hohen Unfallzahlen an der Kreuzung von L 3133 und L 3129 am Niederkleener Ortseingang vor der Langgönser Straße. Die Teilnehmer bewerteten die Situation in Kenntnis eines erneuten Unfalles Mitte Januar sowie den jüngsten öffentlichen Aussagen von Hessen Mobil und der Polizei zu diesem Unfallpunkt.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Schalwat unterstrich nochmals die weiter gestiegene Gefahr für die Nutzer von Bushaltestelle sowie Bolz- und Festplatz in der Nähe: "Die jetzt veröffentlichten und weiter gestiegenen Unfallzahlen 2020 und ein erster Unfall im noch jungen Jahr 2021 zwischen einem Kleinbus und einem Linienbus machen deutlich, dass an dieser Kreuzung großer Handlungsbedarf besteht und unsere Forderung nach einem Kreisverkehr berechtigt ist."

Bürgermeister a. D. Horst Röhrig machte Mut und verwies darauf, dass die auf den ersten Blick enttäuschende Einschätzung von Hessen Mobil mit einem Dialogangebot an die Gemeinde endet und einen Kreisel als Option nicht generell ausschließt: "Kreisverkehre fallen nicht einfach so und ohne Anstrengung vom Himmel. Jetzt gilt es, in den angebotenen Dialog einzusteigen. Es ist auszuloten, wie zusammen mit dem geplanten Radweg nach Lang-Göns ein Kreisverkehr aussehen muss, wie die Kostenverteilung aussehen könnte und ob der Kreisel vor dem Bau des eigentlichen Radweges realisierbar ist."

Fraktionsvorsitzende Anja Asmussen fasste als Gesprächsergebnis zusammen, dass die SPD-Fraktion zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung einen entsprechenden Antrag stellen werde: "Wir wollen, dass der Bürgermeister, zusammen mit dem für den Radweg beauftragten Planungsbüro, in den angebotenen Dialog eintritt und die Zeit bis zur Berichterstattung und Beratung im neuen Ortsbeirat und Umwelt- und Verkehrsausschuss nutzt."