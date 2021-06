Spinnstubenchor berät über Zukunft

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Die Corona-Krise hat auch den Spinnstubenchor Kleebachtal schwer getroffen. „Sie stellt für uns ein besonderes Problem dar, weil unsere Sänger einem hohen Altersdurchschnitt unterliegen. Dabei eineinhalb Jahre auszusetzen ist schwierig“, hatte der Vorsitzende Günther Lotz das Problem schon vor einiger Zeit auf den Punkt gebracht.

Nun lädt der Vorstand die Mitglieder des Spinnstubenchors Kleebachtal zu einem Treffen am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr in das evangelische Gemeindehaus in Niederkleen ein. Bei einer Aussprache der aktiven Mitglieder unter Hygienebedingungen wird das Hauptthema sein, ob und wie der Verein weiter geführt werden kann.

„Es ist wichtig, die Meinung von allen Sängern zu erfahren”, betont Günther Lotz. Deshalb bitte er alle Mitglieder, die an diesem Abend verhindert sind, sich zuvor bei ihm unter 06085/1500 zu melden, um auch deren Meinungsbild zu erfahren.