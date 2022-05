Sportler kassieren für die Tafeln

Bei der Übergabe der Spendenschecks (v. l.): Christian Keil, Conrad Melle, Maximilian Leger (kassierte für die 1. Herrenmannschaft der SG Kleenheim), Holger Claes, Initiator Tino Kley, Wilfried Weyl und Chris Kane. Foto: Imme Rieger

HÜTTENBERG/LANGGÖNS - Hüttenberg/LANGGÖNS (ikr). "Kassieren für den guten Zweck" hieß es am Mittag des Ostersamstags in den drei Rewe-Märkten von Bayram Travaci in Lang-Göns, Hüttenberg und Rechtenbach. Gemeinsam mit den Partnervereinen TV 05/07 Hüttenberg, SG Kleenheim-Langgöns, dem TSV Lang-Göns und vielen Kunden sollten die Tafeln in Gießen und Butzbach unterstützt werden.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 5000 Euro kamen innerhalb von drei Stunden zusammen. Tino Kley, der stellvertretende Geschäftsführer der drei Rewe-Märkte, freute sich sehr, am Ende der Aktion zwei symbolische Spendenschecks mit jeweils 2500 Euro an Holger Claes, Leiter der Tafel Gießen, und Wilfried Weyl, seinem Pendant von der Tafel Butzbach, zu überreichen.

"Die Überlegung war, an welchem Tag möglichst viel Geld an den Kassen zusammenkommt, Ostersamstag ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr", erklärte Tino Kley seine Idee zur Spendenaktion. Die drei Vereine stellten jeweils drei Sportler für einen einstündigen Kassendienst zur Verfügung. Sie kassierten mit Unterstützung erfahrener Rewe-Mitarbeiter jeweils 20 Minuten pro Sportler in den drei Märkten. Die Einnahmen aus diesen insgesamt drei Stunden wurden anschließend zu 100 Prozent den Tafeln in Gießen und Butzbach gespendet. Außerdem wurden an diesem Tag in jedem der drei Märkte auch Tüten mit haltbaren Lebensmitteln für die Kunden zum Kaufen angeboten, die ebenfalls anschließend an die beiden Tafeln gingen. "Mit dieser Aktion können wir als Verein ein Stück weit dazu beitragen, dass vielen bedürftigen Menschen geholfen werden kann", sagte Chris Kane, Vorsitzender des TSV Lang-Göns.

"Die HSG Kleenheim-Langgöns freut sich, sich an der Aktion beteiligen zu dürfen und unterstützt diese natürlich gerne zugunsten der Tafeln", unterstrich auch Christian Keil, Männerwart der Handballer. Conrad Melle, Leiter Kommunikation/Medien beim TV 05/07 Hüttenberg, pflichtete den beiden bei.

"Das große Engagement der drei Rewe-Märkte, die sie verlässlich als Spender belieferten, sei nicht selbstverständlich", betonten die beiden Tafel-Vertreter.