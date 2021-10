Straßenbeleuchtung in Espa soll auf LED umgestellt werden

Anfassen erlaubt: David Kahles (l.) von AEC Illuminazione GmbH zeigt im Umweltausschuss eine der Leuchten, die in Espa installiert werden sollen, rechts Sven Dressel. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Langgöns (ikr). Im Langgönser Ortsteil Espa soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Die Gemeinde setzt dies in Kooperation mit einer privaten Firma um, weil es seitens der Energieversorger keine Angebote gab. Denn das Vorhaben wird nicht ganz einfach werden. Gilt es doch, die umfangreichen Vorgaben der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen und umzusetzen, das am 1. März 2022 in Kraft tritt.

Dass diese es richtig in sich haben, wurde den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses um seine Vorsitzende Eva Oberschelp (Grüne) in ihrer Sitzung bewusst. Sven Dressel und David Kahles von der AEC Illuminazione GmbH, ein italienisches Unternehmen mit Sitz in der Toscana, präsentierten ihr Konzept zur Umstellung der Straßenbeleuchtung in Espa und informierten dabei auch über die ab dem kommenden Frühjahr geltenden neuen gesetzlichen Vorgaben. Die LED-Umstellung mit dem vorgelegten Leuchtenkonzept wurde von dem Gremium einstimmig der Gemeindevertretung empfohlen. Die entsprechenden Mittel sollen in den Haushaltsplan eingestellt und der Gemeindevorstand mit der Umsetzung beauftragt werden.

Fledermausfreundlich

Espa ist der letzte Langgönser Ortsteil, dessen Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden soll. Die Kosten für die Umsetzung des Konzepts belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Dafür gibt es eine digitalisierte Straßenbeleuchtung vom Feinsten, die "intelligent", ähnlich wie ein Bewegungsmelder, aber noch viel differenzierter funktionieren soll. Aktuell kann die rund 60 Jahre alte Beleuchtung lediglich abends ein- und morgens ausgeschaltet werden. Zukünftig kann das Beleuchtungsniveau heruntergedimmt werden. Kommt ein Radfahrer, Fußgänger oder Auto, dann fährt die Anlage automatisch hoch. Das radargestützte System ist in der Lage, Radfahrer, Fußgänger oder Autos zu unterscheiden und die Beleuchtung entsprechend zu schalten. Sie gilt als fledermausfreundlich. Zu den 80 Bestandsleuchten, die umgerüstet werden müssen, kommen 50 neue hinzu. Insgesamt gibt es dann 59 technische und 71 dekorative Leuchten. Die Kosten dafür liegen bei 75 000 Euro. Hinzu kommen Erdarbeiten, die mit 173 000 Euro zu Buche schlagen, die Digitalisierung kostet noch einmal 50 000 Euro extra. Obwohl rund 50 neue Masten hinzukommen, soll die Energieersparnis laut Aussagen der Planer bei 30 bis 40 Prozent liegen. Durch die neue Straßenbeleuchtung soll die Lichtverschmutzung eingedämmt werden, die Lichtfarbe wird dann maximal 3000 Kelvin betragen. Zwei Leuchtentypen empfahlen die Planer.

Besonders freuen werden sich die Anwohner der Straße Oesgrundring. Sie bekommen nach rund 30 Jahren erstmalig eine Straßenbeleuchtung. Bislang behelfen sich die Anwohner dort mit selbst am Zaun angebrachten Leuchten. Unterm Strich werden in Espa trotz mehr Leuchten weniger Stromkosten, weniger Lichtverschmutzung und weniger Wartungskosten anfallen, Dressel nannte dies eine "Win-Win-Situation für die Kommune". Er riet allerdings davon ab, einen Förderantrag zu stellen, die Kosten für das Antragsbüro seien seines Wissens nach vermutlich höher als das zu erwartende Fördergeld. Die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller, die das Projekt federführend mitbetreut, will diesbezüglich in Kürze noch einmal Gespräche mit Ansprechpartnern beim Land und beim Bund führen. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) plädierte für diese umfassende und zukunftsweisende Komplettlösung: "Das ist aus meiner Sicht besser."

Projekt stemmbar

Jürgen Knorz (CDU) meinte: "Das Projekt ist stemmbar, wir haben keine andere Option." Eva Oberschelp (Grüne) stimmte zu: "Wir haben keine Wahl, die Gesetzesänderung wird kommen." Gerald R. Dörr (SPD) betonte: "Ältere Menschen wollen auf den Gehwegen mehr Beleuchtung." Prof. Dr. Axel Wehrend (SPD) freute sich: "Das ist aktiver Umweltschutz." Dr. Michael Buss (Grüne) fasste zusammen: "Wir bringen hier einen Ortsteil auf den neuesten Stand der Technik, Espa war 50 Jahre nicht im Vorteil. Wir investieren hier nicht nur unter Einsparmaßnahmen, sondern unter dem zusätzlichen Aspekt Naturschutz."