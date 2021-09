„Superhelden“ verbringen zehn Tage im Zeltlager

Jetzt teilen:

LINDEN/POHLHEIM/LANGGÖNS - (red). Nachdem das Zeltlager der katholischen Pfarrgruppe „Am Limes“ 2020 ausfallen musste, hieß es in den Sommerferien: „Die Helden sind zurück“. Die 40. Auflage des Zeltlagers stand unter dem Motto „Superhelden“. Auf dem Zeltplatz im bayerischen Schimborn (Gemeinde Mömbris) absolvierten die rund 40 Teilnehmer zwischen acht und 15 Jahren erfolgreich die Prüfung für den „Superheldenführerschein“, erhielten Eintritt in die „Superheldenzentrale“, befreiten einen im Hochhaus verschwundenen kleinen Jungen und standen „Superman“ zu nächtlicher Stunde heldenhaft zur Seite.

Auf dem Programm standen außerdem Besuche im Freibad, ein Ausflug nach Mömbris, die große Lagerolympiade und viele gemeinsame Abende am Lagerfeuer. In Daxberg wurde ein Gottesdienst besucht, bei einer Andacht in der Kapelle „Maria im Aufgang“ ging es darum, welche Eigenschaften einen „Superhelden“ auszeichnen und dass in jedem Menschen das Potenzial zum Helden schlummert.

Der Förderverein St. Martin Pohlheim unterstützte das Gelingen des Zeltlagers mit der Finanzierung einer großräumigen Kühlbox und einer neuen Bierzeltgarnitur. Nach insgesamt zehn gemeinsam verbrachten Tagen fiel der Abschied schwer, die Vorfreude auf ein Wiedersehen überwog allerdings.