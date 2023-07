Tag der Ausbildung bei Gallus Druckmaschinen

Langgöns-Oberkleen. Zum Tag der Ausbildung lädt die Firma Gallus Druckmaschinen für Mittwoch, 19. Juli nach Oberkleen, Steinbruchstraße 5 ein. Es werden an diesem Tag zwei Werksführungen von 9.15 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.15 Uhr angeboten. Für Interessenten an den Ausbildungsberufen im Bereich Montage, Technik, Entwicklung, Lager und Verwaltung besteht die Möglichkeit sich vor Ort zu informieren. Anmeldungen per E-Mail an mit dem Stichwort Tag der Ausbildung sind bis 14. Juli möglich.