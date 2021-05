Tagespflege für Langgönser

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Für eine lange gewünschte Tagespflegeeinrichtung in Langgöns zeichnet sich offensichtlich eine Lösung ab. Auf dem Gelände zwischen Café Mack und dem Awo-Pflegeheim könnte durch einen Investor ein Gebäude errichtet und durch die Awo (Arbeiterwohlfahrt) die Tagespflege sowie Pflegeappartements bereitgestellt werden. Die baurechtlichen Voraussetzungen sollen in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- sowie Hauptausschusses am 2. Juni beschlossen und die Planungen näher vorgestellt werden. Diese Projekte sind alle langjährige Wünsche des Seniorenbeirates, der jetzt zu seiner letzten Sitzung in der ablaufenden Legislaturperiode zusammenkam. Mit dabei war auch Bürgermeister Marius Reusch. Er berichtete, dass die beim Land gestellten Förderanträge für den Senioreneinkaufsbus und das Projekt "Gemeindeschwester 2.0" - dabei geht es um die Einrichtung einer Seniorenberatungsstelle - noch ergebnisoffen sind. Erfreulich sei dagegen der Fortgang bei der Neugestaltung des Friedhofs in Oberkleen und der Baubeginn für die Errichtung einer Memoriam-Grabanlage auf dem Friedhof im Ortsteil Lang-Göns.

Zwischenzeitlich liegt dem Seniorenbeirat das Ergebnis der zweiten "Seniorenbefragung 60plus - Älter werden in Langgöns" durch die Hochschule für Polizei und Verwaltung vor. Eine Präsentation dazu wird durch die Studenten in der Sitzung des Sozialausschusses am 30. August erfolgen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurden die Seniorenangebote und -veranstaltungen durchweg eingestellt. Hier hofft der Seniorenbeirat, dass bei weiterer Verbesserung der Infektionszahlen im dritten Quartal wieder mit einer Öffnung der Einrichtungen zu rechnen ist. Insbesondere die Mittagstischangebote, die Seniorenwerkstatt und die Treffen der örtlichen Seniorenclubs sind hiervon betroffen. Für Mitte Oktober 2021 ist ein Seniorennachmittag geplant. Auf Seniorenausflüge wird vorerst noch verzichtet.

Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden dieses Jahr durch den Gemeindevorstand neu berufen. Dazu schlagen derzeit die örtlichen Gruppen, die Seniorenarbeit leisten, ihre Vertreter vor. Ausscheiden werden aus dem Seniorenbeirat Leni Rühl (Espa), Annemarie Neumeyer (Niederkleen), Günter Stöhr (Oberkleen) und auch der Vorsitzende Hans Ulrich Theiss (Lang-Göns). Mit seinem Ausscheiden geht eine Ära zu Ende, hatte Theiss doch viel frischen Wind in das Gremium gebracht, zahlreiche Themen angestoßen und beharrlich verfolgt. Mit seiner ruhigen, strukturierten und besonnenen Art war er überall beliebt.

Theiss warf einen Rückblick auf zehn Jahre erfolgreiche Seniorenarbeit in Langgöns unter seiner Regie. Nachdem im Jahr 2012 zunächst grundsätzliche Themen und Daueraufgaben für die demografische Entwicklung von Langgöns wie die ärztliche Versorgung, Nahmobilität, seniorengerechte Wohnungen, betreutes Wohnen, barrierefreie Gestaltung von Wegen und der Ausbau der Bushaltestellen formuliert wurden, wurde in den Folgejahren unter anderem die Einrichtung einer Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz durch die Awo Ambulante Dienste Butzbach/ Langgöns mit ehrenamtlichen Betreuern in der Seniorenwerkstatt Langgöns auf den Weg gebracht und ein "PC-Café 55plus" in der Seniorenwerkstatt Langgöns mit Informationsangeboten rund um PC und später Smartphone mit monatlichen Sprechstunden und jährlichen Kursen als Daueraufgabe eröffnet. Ein Seniorenwegweiser wurde erstellt und an alle Haushalte in Langgöns verteilt, ein Bewegungsparcours für Senioren an der Sporthalle in Langgöns wurde ebenso eingerichtet wie die ehrenamtliche Stelle eines "Sicherheitsberaters für Senioren" durch Seniorenbeiratsmitglied Heinz Gischler.

Ein Tanz-Angebot "Anders Tanzen" für Menschen mit und ohne Demenz durch die Awos sowie den Verein "Demenzfreundliche Kommune - Stadt- und Landkreis Gießen" unter Mitwirkung der Tanzschule Theuerl ging im Bürgerhaus Lang-Göns an den Start.

Das Projekt "Selbst.Ständig! - Leben in Langgöns!" lief von 2016 bis 2020 sehr erfolgreich. Unter der Regie von Netzwerkmanagerin Elke Böckler startete auch das Angebot für örtliche Seniorenmittagstische in allen Ortsteilen. 2019 wurde eine Umfrage zur Ermittlung von Bedarfen für Senioren mit Unterstützung von Studierenden der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen durchgeführt. Die Umfrageergebnisse wurden in der Sitzung des Sozialausschusses im August 2020 vorgestellt. Weiterhin wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen über Fragen zur Gesundheit, Pflege, Demenz, Elternunterhalt, Sicherheit im Straßenverkehr, Schutz vor Seniorenkriminalität, Verkehrsrecht, Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht etc. durchgeführt. Der Seniorenbeirat beteiligte sich außerdem an den gemeindlichen Seniorennachmittagen und -ausflügen.

Zum Schluss dankte Theiss allen Mitgliedern des Seniorenbeirates, Gabi Schäfer-Reusch von der Verwaltung und dem Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit.

Der 73-Jährige ist noch Langgönser Vertreter im Kreisseniorenbeirat. Er scheide nicht aus Frust aus: "Es ist schöner, wenn andere sagen, es ist schade, dass man aufhört, als das andere sagen, gut, dass er geht. Ich schaue jedenfalls zufrieden zurück." Foto:Rieger