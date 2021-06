Teurer Landestraßenanschluss in Langgöns

Um den Branntweinweg für den Pendlerverkehr zu legalisieren, muss der Anschlussknoten an die Landesstraße nach Butzbach saniert werden - das würde für die Kommune teuer. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Der Radweg zwischen den Ortsteilen Lang-Göns und Niederkleen war Thema im Umwelt- und Verkehrsausschuss. Bürgermeister Marius Reusch informierte über eine gesetzliche Änderung, die seit neuestem in Kraft ist. Demnach unterliegen sogenannte "unselbstständige" Radwege, die straßenbegleitend verlaufen, ab sofort der Behörde Hessen Mobil, die sie bauen und auch bezahlen. "Das ist für uns schlecht, denn dadurch kann sich der Bau erheblich verzögern", bilanzierte der Rathauschef. Dennoch wolle man weiter planen, sodass Hessen Mobil das Projekt nur noch umsetzen brauche. Daniel Seipp und Sven Ackermann vom Planungsbüro HS-Ingenieure stellten den aktuellen Sachstandsbericht vor.

Der Radweg soll entlang der L 3133 verlaufen und im Kernort über die Autobahnbrücke geführt werden, um an das Fachmarktzentrum anzubinden. Details müssen noch geklärt werden. Für den Ortseingang Niederkleen schlagen die Planer einen Kreisverkehr vor. Das wurde von den Sitzungsteilnehmern kontrovers diskutiert. Kritiker befürchten eine höhere Umwelt- und Lärmbelastung sowie keine Verkehrsberuhigung, wie sie im Dorfentwicklungskonzept Ikek eigentlich vorgesehen ist.

Die Gesamtkosten für den Radweg inklusive des Ausbaus der Autobahnbrücke und den Kreisel belaufen sich auf 3,7 Millionen Euro. Der Bürgermeister appellierte, "mit breiter Mehrheit" zu sprechen, nur dann könne man gute Argumente für eine Realisierung vortragen. Schlussendlich liege die Entscheidung bei Hessen Mobil. Das Thema soll nun in den beiden Ortsbeiräten und in den Fraktionen beraten werden, um im September wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses zu sein.

In Espa kann der auf einer Länge von 1,9 Kilometer sanierte Branntweinweg nur dann für den Pendlerverkehr legalisiert werden, wenn auch die Anbindung an die Landesstraße L 3053 in Form eines Anschlussknotens saniert wird. "Hessen Mobil hat hierzu aus meiner Sicht sehr hohe Hürden aufgebaut", informierte Bürgermeister Marius Reusch. Der von der Behörde verlangte "richtlinienkonforme Ausbau" würde knapp eine Million Euro kosten. Günstigere Varianten lehnt die Behörde ab. Dennoch waren sich die Ausschussmitglieder einig, weiterhin das Ziel zu verfolgen, den Branntweinweg zu legalisieren. Momentan ist er weiterhin offiziell nur für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassen.

Das Thema wird seit 2007 zeitweise höchst kontrovers in den gemeindlichen Gremien beraten. Die Cleeberger Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser (SPD) bezweifelte eine Hochrechnung des Planungsbüros bezüglich des Fahrzeugaufkommens und warf dem Bürgermeister vor, die Sanierung nicht nur "verschleppt und verzögert", sondern auch "von Anfang an nicht gewollt und uns an der Nase herumgeführt" zu haben. Dies wies Reusch "in schärfster Form" zurück. Der Espaer Ortsvorsteher Volker Rühl (SPD) sah das Ganze pragmatischer: "Der Verkehr muss aus Espa raus, er muss reduziert werden, die Legalisierung ist deshalb wichtig."

Der Bürgermeister will jetzt erneut mit Hessen Mobil sprechen.

Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder dafür, bestimmte Vertragsdetails noch einmal zu prüfen, bevor das Car-Sharing-Angebot der Firma Mikar unterzeichnet wird.