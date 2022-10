Tiefschwarze Wolken: Brand an Grundschule in Langgöns

Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften der Feuerwehr direkt nach Eintreffen an der Grundschule in Langgöns. Foto: Feuerwehr Langgöns

LANGGÖNS - Am Wochenende hat es in der Grundschule in Langgöns im Landkreis Gießen gebrannt. Das teilte die Feuerwehr Langgöns am Montag mit. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

Gemeldet worden war den Einsatzkräften am 1. Oktober eine unklare Rauchentwicklung aus dem Gebäudekomplex. Bereits auf der Anfahrt sei, so die ein Sprecher der Feuerwehr, eine schwarze Rauchentwicklung sichtbar gewesen. Entsprechen seien "umgehend weitere Kräfte nachgefordert" worden. Ursprung der Rauchentwicklung lag im Vorraum der Grundschule, dabei drang der tiefschwarze Rauch aus allen Öffnungen der Überdachung hervor. Das Feuer hatte die Sitzmöglichkeiten unter der Überdachung ergriffen und schlug bereits aus dem Dachbereich heraus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, anschließend wurde der Bereich vollständig abgelöscht und belüftet.

Die Feuerwehr Langgöns war mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt wurde sie durch die Drehleiter aus Pohlheim sowie dem Rettungsdienst und der Polizei.