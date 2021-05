Tim Schröder Ortsvorsteher in Niederkleen

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - Mit der knappen Mehrheit von einer Stimme setzte sich Tim Schröder (CDU) bei der Wahl zum Ortsvorsteher bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates Niederkleen durch. Neben den zwei Stimmen seiner Partei erhielt er auch die beiden von SPD und FW. Seine Gegenkandidatin Sabine Textor (Initiative "Zukunft: jetzt!"), erhielt die drei Stimmen ihrer Partei.

"Ich hoffe trotz dieser knapp ausgegangenen Wahl auf eine gute Zusammenarbeit", sagte der neue Ortsvorsteher. Er sehe in dem siebenköpfigen Gremium "zwei sehr willensstarke Teams und viele Sachen mit Vorgeschichte". Das Ziel für alle sei das gleiche, nämlich Niederkleen weiter voranbringen zu wollen und "dass es lebenswert ist und den Bürgern gut gehen soll. Über die Maßnahmen darüber werden wir sicherlich auch einmal kräftig streiten, aber wir sollten über das Wie streiten und nicht über das Ziel", betonte er.

Bei der Wahl seines Stellvertreters kam es zu den ersten Unstimmigkeiten, nachdem Schröder dafür gleich zwei Personen vorschlug: Zum einen Sabine Textor, die der Partei vorsteht, welche bei der Ortsbeiratswahl die meisten Stimmen auf sich vereinte, zum anderen Alt-Bürgermeister Horst Röhrig (SPD), der in der Funktion eines Ortsbeirats in seinem Heimatdorf knapp zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Amt erneut das politische Parkett betreten hat. Schröder begründete diese Doppelbesetzung damit: "Man darf zwei Stellvertreter wählen. Ich habe die Befürchtung, dass es im Gremium zwei Lager gibt, das möchte ich vermeiden. Durch die Wahl von zwei Stellvertretern will ich einen Ausgleich schaffen, sodass der Eindruck gar nicht erst aufkommt." Die beiden Stellvertreter sollen den Ortsvorsteher abwechselnd vertreten. Margrit Gatzert (Initiative "Zukunft: jetzt!"), und auch einige der insgesamt zehn Besucher äußerten Unverständnis für dieses Prozedere: "Wir fühlen uns jetzt schon in die Opposition gedrängt. Wir sind als stärkste Fraktion angetreten, das sollte gewürdigt werden. Ich kann den Vorschlag nicht nachvollziehen und deshalb schlage ich Sabine Textor allein als Stellvertreterin vor."

In der darauffolgenden Sitzungsunterbrechung verließen, bis auf die drei Frauen von "Zukunft: jetzt!", alle Ortsbeiratsmitglieder den Saal im Bürgerhaus Niederkleen, um sich zu beraten.

Tim Schröder schlug anschließend vor, abzustimmen, ob es ein oder zwei Vertreter geben sollte. Gatzert kritisierte: "Er hat von zwei Lagern gesprochen, wir wollen nicht in so eine Rolle gedrängt werden, wir stehen genauso für sachliche Diskussion!" Schröder sagte: "Ich finde es persönlich sinnvoll, zwei Stellvertreter zu haben." Auch das Publikum brachte sich rege ein und stellte kritische Fragen. "Das Dorf hat 'Zukunft: jetzt!' als stärkste Fraktion gewählt, die Bürger wollen sich von ''Zukunft: jetzt!', vertreten sehen", brachte eine Zuschauerin die vom Publikum geäußerte Meinung auf den Punkt.

Jürgen Knorz (CDU) als Gemeindevertreter beschwichtigte: "Zwei Vertreter sind absolut kein Novum, wichtig ist, dass das Gremium sich zusammen findet." Tim Schröder kündigte an: "Sie werden merken, dass Sie absolut nicht benachteiligt werden, das wird nicht der Fall sein!"

Bei der Abstimmung votierten vier der Ortsbeiratsmitglieder für die Wahl von zwei Stellvertretern, die drei Frauen von "Zukunft: jetzt!" stimmten dagegen. Sabine Textor wurde einstimmig, Horst Röhrig ebenfalls bei Enthaltung von "Zukunft: jetzt!" zu Stellvertretern von Tim Schröder gewählt.

Einstimmig wurde Margrit Gatzert zur Schriftführerin, Bettina Krill ("Zukunft: jetzt!") zu ihrer Stellvertreterin gewählt.

Dem Ortsbeirat Niederkleen gehören an: Michael Höringer, Tim Schröder (beide CDU), Horst Röhrig (SPD), Markus Rudrich (FW), Sabine Textor, Margrit Gatzert und Bettina Krill (alle "Zukunft: jetzt!"). Foto: Rieger