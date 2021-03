Trainer Rainer Finkernagel wird heute 70 Jahre alt

Rainer Finkernagel

OBERKLEEN - (ikr). Rainer Finkernagel, ein Mann, der seit vielen Jahrzehnten bei Leichtathletikfreunden in der Region und darüber hinaus bekannt und beliebt ist, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Eine breitere Öffentlichkeit kennt ihn als Entdecker und Trainer der erfolgreichen Spitzenathletin und Sprinterin Lisa Mayer.

Insbesondere jedoch der TSV Oberkleen mit Herbert Röhrich an der Spitze gratuliert seinem Trainer und Vorstandsmitglied Rainer Finkernagel. Kaum jemand habe sich in dem zurzeit 630 Mitglieder zählenden Verein mit einer so großen Leidenschaft eingesetzt wie Rainer Finkernagel, betonte er. „Der TSV Oberkleen kann stolz auf einen solchen Mann sein“, würdigte der Vorsitzende die Verdienste des Jubilars, der beruflich als Angestellter einer Sparkasse in Butzbach tätig war.

Er hat die Sprinterin Lisa Mayer bis zu den Olympischen Spielen in Rio und zu einem vierten Platz bei einer Weltmeisterschaft geführt. Die Bilanz des Jubilars als Trainer weist seit 1971 bei Weltmeisterschaften einmal Platz vier, bei Europameisterschaften einmal Platz zwei und zweimal Platz drei, bei Deutschen Meisterschaften neunmal Platz eins und zwölfmal Platz zwei, bei den Süddeutschen Meisterschaften neunmal Platz zwei und sechsmal Platz zwei, bei Hessenmeisterschaften 89-mal Platz eins und 104-mal Platz zwei, bei Bezirks-/Regionsmeisterschaften 669-mal Platz eins und schließlich bei Kreismeisterschaften 1885-mal Platz eins auf. Laut Herbert Röhrich könne man getrost Rainer Finkernagel, der stets bescheiden, aber zielführend agiere, als einen der besten Übungsleiter und Trainer bezeichnen, die in der vielfältigen Sportszene in Mittelhessen wirken. Neben dem Landesehrenbrief erhielt der Jubilar in der Vergangenheit Ehrungen durch die Gemeinde und dem Deutschen Leichtathletikverband.

„Wir hoffen und wünschen ihm, dass er noch lange gesund und so fit bleibt, dass er weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen kann", so Röhrich.