Treffen der Müllpaten

Langgöns. Die Müllpaten der Gemeinde Langgöns treffen sich am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Restaurant „Zum Hardtwald“ in der Birkenstraße in Langgöns. Die Müllpaten sind ein lockerer Zusammenschluss von Einwohnern, denen daran gelegen ist, die Gemeinde Langgöns von achtlos weggeworfenem oder illegal abgelagerten Müll zu befreien. An dem Abend sollen weitere Aktionen der Müllpaten besprochen werden. Gerne werden weitere Einwohner als Müllpaten in der Gruppe aufgenommen, jeder Interessierte ist willkommen. Fragen zu den Müllpaten beantwortet Martin Lischka unter Telefon 0172-6718989 oder der Umweltberater Uwe Müller unter 06403-902016.