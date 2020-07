Trickbetrügern fast auf den Leim gegangen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Vermutlich im letzten Moment wurde ein sogenannter Gewinnspielbetrug verhindert. Die Betrüger hatten sich laut Mitteilung der Polizei bei einem 83-Jährigen in Langgöns gemeldet und ihm mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel 38 500 Euro gewonnen habe. In der Folge brachten die Telefonbetrüger den Langgönser dazu, sogenannte Google Play Cards im Wert von 1000 Euro zu kaufen. Diese Gebühr, so die Anrufer, müsse bezahlt werden, um den Gewinn zu bekommen. Kurz bevor der ahnungslose Senior die Codes übermitteln konnte, machte eine aufmerksame Nachbarin, die sich zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Wohnung aufhielt, den 83-Jährigen auf den Betrug aufmerksam und verhinderte Schlimmeres. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Gießener Kripo warnt nochmals vor diesem Phänomen: Ein seriöses Gewinnspielunternehmen fordert bei einem Gewinn niemals eine Gebühr oder Ähnliches an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/70062555.