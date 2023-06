TSV Lang-Göns feiert 125-jähriges Jubiläum

Der Samstag, 15. Juli, ist der „Tag des Sports“ für die ganze Familie. Von 10 bis 12 Uhr wird ein Sponsorenlauf angeboten, Anmeldung für den Lauf per E-Mail an events@tsv-lang-goens.de. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein Mitmach-Programm in der Sporthalle und auf dem Sportplatz. Ab 21 Uhr heißt es im Festzelt „Back to Hard Rock“ mit DJ Nils Leistner, der Eintritt kostet 5 Euro. Das Kirmeswochenende endet am Sonntag, ab 10 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit der „Original böhmischen Sieben“.