TSV Oberkleen weiht neu renoviertes Sportheim ein

OBERKLEEN (ikr). Das neu renovierte Sportheim des TSV Oberkleen wurde mit einer Einweihungs- und Helferfeier in Betrieb genommen: "Ohne die vielen Helfer aus den Reihen des Vereins hätte das niemals so funktioniert. Wir sagen allen Helfern danke. Wir sind stolz darauf, dass ihr mitgemacht habt", betonte der langjährige Vereinsvorsitzende Herbert Röhrich. Die insgesamt 37 Ehrenamtlichen haben rund 700 Stunden in das 1980 erbaute Gebäude investiert, zwei von ihnen wurden stellvertretend für alle besonders erwähnt: Thomas Schnorr und Tim Hanika haben sich mit vielen besonderen Ideen und Engagement eingebracht, zudem übernahm Schnorr die Organisation und Planung. 2018 war mit den Sanierungsarbeiten begonnen worden, Ende Juli waren sie weitestgehend abgeschlossen. Über 120 000 Euro wurden investiert. Unter anderem wurden die sanitären Anlagen, die Heizungsanlage, das Dach, die Wärmedämmung und die Decken erneuert. Außerdem wurden die Elektroinstallationen komplett ausgewechselt, eine Lüftungsanlage eingebaut und der Gastraum neugestaltet. Verputzer- und Anstreicherarbeiten bildeten den Abschluss.

Durch Zuschüsse der Gemeinde Langgöns und des Landessportbundes Hessen wurde der Verein bei der Finanzierung der Maßnahmen unterstützt. Glück hatte der TSV Oberkleen auch durch das Programm "Vereinsliebe" im Rahmen des Förderwettbewerbs der Volksbank Mittelhessen, das den Sportlern aus dem Kleebachtal 5000 Euro bescherte.

Eine vereinsinterne Spendenaktion erbrachte fast 4000 Euro. "Für all' das möchten wir uns bei den Mitgliedern des TSV, den Oberkleener Bürgern und Freunden des TSV bedanken", betonte Herbert Röhrich. Das Gebäude ist nun deutlich attraktiver: Besonders der neu gestaltete Gastraum mit vielen Holzelementen lädt zum Verweilen ein. Die Gaststätte wird weiterhin von Wirtin Eva Anzer geführt. "Das 'neue' Sportheim soll im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten stehen", unterstrich Röhrich. Es gibt auch weitere Planungen: So wird angestrebt, dass - ausgehend vom Sportheim - Lauf- und Wanderwege angelegt und beschildert werden. So soll die Einrichtung auch ein Treffpunkt für Läufer, Spaziergänger, Wanderer, Nordic Walker, Radfahrer und Mountainbiker werden.