Tunnel im Langgönser Fasanenweg bis voraussichtlich 12. Juni erneut gesperrt

LANGGÖNS (ikr). Wegen erneuter Bauarbeiten an der Eisenbahnunterführung im Fasanenweg/An der Alten Bach im Ortsteil Lang-Göns ist die Straße seit Dienstag, 19. Mai, an Werktagen "zu verkehrsschwachen Zeiten" gesperrt. Erst vor zwei Jahren, im Mai 2018, war der Tunnel bis kurz vor Weihnachten 2018 wegen der Erneuerung der Überführung komplett gesperrt gewesen. Das 1850 als Gewölbebrücke aus Mauerwerk errichtete Bauwerk war damals komplett abgerissen und neu gebaut worden. Die früher gewölbte Form wurde durch eine eckige ersetzt; dadurch können seitdem auch Feuerwehr- und Müllfahrzeuge den Tunnel passieren.

Die jetzige Sperrung, die an den Werktagen täglich von 7 Uhr bis 17 Uhr für den Verkehr sowie Fußgänger und Radfahrer gilt, steht mit den Sanierungsarbeiten aus 2018 in Zusammenhang: "Bei den Arbeiten an dem Bauwerk handelt es sich um finale, optische Aufwertungsarbeiten", teilte die Kommunikationsabteilung der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Im Auftrag der Deutschen Bahn würden von einer Spezialfirma Betonsanierungsarbeiten vorgenommen.

Der Tunnel wird zu den genannten Zeiten voraussichtlich bis Freitag, 12. Juni, gesperrt bleiben. Eine Umleitung führt über die Straßen Rottweg, Am Mühlberg und Am Wingert. Am Wochenende finden keine Arbeiten statt. Die Beeinträchtigungen für den Verkehr sollen so gering wie möglich gehalten werden. Dennoch werden alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Besonnenheit gebeten.