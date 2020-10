Über 1300 Euro „erstrickt“

Der Spendenbetrag aus dem Verkauf von selbst gestrickten Socken kann sich sehen lassen: Barbara Fandré (l.) freut sich über die Zuwendung von Liesel Puhl. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Wie viele Strümpfe es genau waren, die von den „Fingerfertigen“, einer Gruppe handarbeitsbegeisterter Frauen um Liesel Puhl aus Lang-Göns, seit dem Sommer 2019 gestrickt wurden, ist nicht überliefert. In der Öffentlichkeit ist es inzwischen zwar stiller um die fleißigen Damen geworden, weil sie ihren Stand auf dem Langgönser Weihnachtsmarkt schon vor einigen Jahren aufgegeben haben, aber einige Frauen sind nach wie vor sehr aktiv, um den Erlös aus dem Verkauf ihrer Handarbeiten zu spenden. „Immer noch gibt es eine große Nachfrage“, erklärte Liesel Puhl als Sprecherin der Gruppe.

Und so müssen die Damen wieder eine ganze Menge gestrickt haben, denn der Erlös aus dem Verkauf der beliebten wollig-wärmenden Fußbekleidung lässt sich sehen: Liesel Puhl überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 1320 Euro an Barbara Fandré, Vorstandsmitglied des Gießener Fördervereins PalliativPro. Wie bereits in den Vorjahren hatten die Lang-Gönserinnen diesen Verein bedacht. Er hat sich das Ziel gesetzt, den Patienten eine möglichst hohe Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und Selbstständigkeit zu erhalten, auch wenn keine Heilung mehr möglich ist. PalliativPro finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Barbara Fandré freute sich sehr über die Zuwendung: „Dieses sozial-karitative Engagement kann man eigentlich nicht genug würdigen. Ich habe großen Respekt und ich bin sehr dankbar, dass die ‚Fingerfertigen‘ um Liesel Puhl uns als Förderverein bereits seit Jahren mit derart großen Summen unterstützen!“ Ihr ausdrücklicher Dank galt auch den Käufern der Handarbeiten: „Die Menschen wissen, dass ihre Spenden zu einhundert Prozent schwerst- und unheilbar erkrankten Menschen zugutekommen. Die Käufer erhalten nicht nur wunderbare warme, selbst gestrickte Socken, sie unterstützen darüber hinaus ein humanitäres Ziel, nämlich Sterbende und ihre Angehörigen in einer sehr schweren und traurigen Zeit nicht alleine zu lassen.“

Liesel Puhl wies ausdrücklich darauf hin, dass sie jederzeit Aufträge zum Strümpfestricken gerne entgegennimmt. Die breite Palette der Strickkunst, bei der jedes Paar ein Unikat ist, reicht vom klassischen Design bis zum kunterbunten Fußschmuck. Wer die wärmenden Socken kaufen beziehungsweise ein individuelles Paar in Auftrag geben möchte, kann über Liesel Puhl (06403/4113) Kontakt aufnehmen. Sie freut sich schon jetzt auf zahlreiche interessierte Käufer.