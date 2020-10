Überraschendes Votum für neuen Bork-Entwurf

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Das war wirklich sehr überraschend: In der gemeinsamen Sitzung des Langgönser Bauausschusses mit dem Ortsbeirat Niederkleen empfahlen die Ausschussmitglieder bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung der Gemeindevertretung das Konzept der Firma Bork für die geplante Bebauung des „Mischplatzes“ am Ortseingang in Niederkleen im Bereich Butzbacher Straße. Der Ortsbeirat votierte sogar einstimmig dafür. Dabei war das ursprüngliche Bork-Konzept in den vorherigen Sitzungen mehrheitlich stark kritisiert worden. Das bis dato eindeutig favorisierte Konzept der Firma Hildebrand hatte das Nachsehen.

Überarbeitetes Konzept

Wie kam es zu diesem Sinneswandel der Lokalpolitiker? Beide Konzepte waren vor einigen Monaten im Bauausschuss vorgestellt worden. Nachdem der Ortsbeirat Niederkleen sich in seiner August-Sitzung nicht zu einer Empfehlung hatte durchringen können, wurden die beiden Bewerber gebeten, ihre Pläne noch einmal hinsichtlich des Parkplatzangebots und des Erhalts einer Baumreihe zu überarbeiten. Wolfgang Bork präsentierte nun in Kooperation mit einem neuen Architekturbüro ein komplett neues Konzept, das zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem der Firma Hildebrand aufweist. Der neue Plan punktete insbesondere mit einer Neuigkeit, nämlich einem zentralen Platz zwischen den zwei Gebäuden, die jeweils zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss haben. Insgesamt 17 Wohneinheiten sind geplant, es soll ein Dorfcafé mit Backshop geben, einen kleinen Spielplatz und die Bäume sollen erhalten werden. Insgesamt sollen 31 Pkw-Stellplätze und 28 Fahrradstellplätze auf der Außenanlage des Grundstücks errichtet werden. Eine kurz-, mittel- und langfristige Anmietung der Wohneinheiten ist möglich. Zielsetzung der Firma Bork ist es, auch Mitarbeiter mit ihren Familien zu integrieren. Das Ensemble soll im Besitz der Familie Bork bleiben. Vertreter aller Parteien lobten den Konzeptentwurf.