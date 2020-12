Überraschung für die Kollegen

Das Weihnachtsmobil-Team besuchte auch die Limeswerkstatt der Lebenshilfe Gießen in Garbenteich. (Foto: Lebenshilfe Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM/GIESSEN - (red). Der beliebte Pohlheimer Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Limeswerkstatt der Lebenshilfe Gießen in Garbenteich fiel dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation aus – ganz auf weihnachtliches Flair mussten die Lebenshilfe-Beschäftigten aber nicht verzichten.

Die Mitarbeiter der Gießener Reha-Werkstatt (Standort Mitte) ließen sich für ihre Kollegen nämlich etwas Besonderes einfallen: Ein Transportfahrzeug erhielt eine weihnachtliche Beklebung und stand in der Folge – ausgestattet mit Weihnachtsdekoration und weihnachtlicher Musik – als mobiler Weihnachtsmarkt zur Verfügung. Angesteuert wurden an verschiedenen Tagen verschiedene Lebenshilfe-Werkstätten in Gießen, Lollar und Garbenteich. Beim Verkauf wurde freilich stets auf die Einhaltung der Hygienebestimmungen geachtet.

Angeboten wurden diverse Eigenprodukte der Lebenshilfe Gießen, darunter Weihnachtspostkarten – gefüllt mit Trinkschokolade, Cappuccino oder Kaffee –, das Fußball-Billard „FuBi“ sowie beispielsweise zwei Varianten der neu gestalteten „Weihnachtskiste“. In dieser festlich hergerichteten Holzbox finden sich eine Flasche Winzer-Glühwein, zwei Weihnachtsstollen sowie ein effektvolles LED-Flaschenlicht. Natürlich gibt es auch eine alkoholfreie Variante.

„Es war wunderbar, unseren Kollegen mit unserem Weihnachtsmobil eine kleine Freude zu bereiten – auch in diesem besonderen Jahr. Wir hoffen, das ist uns geglückt“, so Melanie Hagedorn (Foto, r.), die bei der Lebenshilfe Gießen im Bereich Marketing und Vertrieb tätig ist und das inklusive Weihnachtsmobil-Team an einem Tag begleitet hatte. Natürlich lassen sich Produkte und Geschenkideen der Lebenshilfe Gießen, hergestellt von Menschen mit Handicap, auch im Internet bestellen. Eine Auswahl findet sich unter www.stilmalanders.de.